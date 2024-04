Peinture sur carrosserie à l'aérographe

Thủy Phủ (Palais de l'eau) du peintre Trinh Minh Tiên est l'une des huit œuvres gagnantes du 42e concours de peinture "UOB Painting of the Year" (UOB POY), organisé pour la première fois au Vietnam. L'œuvre a récemment été exposée au Musée des beaux-arts du Vietnam.

L'UOB POY est un concours annuel de peinture organisé par la United Overseas Bank Limited (UOB) de Singapour depuis 1982. Il s'agit du concours d'art annuel le plus ancien de Singapour et d'un des plus reconnus d'Asie du Sud-Est. Il vise à promouvoir les arts visuels et à mettre en valeur les artistes de talent dans la région. Il a eu lieu dans différents pays dont Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, et le Vietnam en 2023.

Palais de l'eau

À travers Thủy Phủ, Minh Tiên transmet le concept d'impermanence, illustrant l'évolution continue de l'histoire à travers les empreintes architecturales. En utilisant des techniques de peinture à l'aérographe, l'artiste crée habilement le reflet de la cathédrale de Hanoï (Saint-Joseph) sur le capot d'une voiture, lorsqu'elle projette sa silhouette sur les vitres du véhicule mouillées par la pluie.

D'après Luong Xuân Doàn, président de l’Association des beaux-arts du Vietnam et chef du jury de l'UOB POY au Vietnam, parmi les plus de 1.000 œuvres participant à ce 42e concours de peinture, le jury a sélectionné celles de huit artistes, dont un prix spécial a été décerné au Palais de l’eau du peintre Trinh Minh Tiên.

"L'œuvre gagnante de l'année 2023 est saluée pour sa technique d'expression innovante, transcendant les limites de l'art conventionnel en expérimentant de nouveaux matériaux pour transmettre un message profond. Elle porte un thème sociétal, offrant une vision rapprochée des changements dans l'histoire et la culture vietnamiennes", a déclaré l'artiste Luong Xuân Doàn.

De plus, toujours selon lui, Thuỷ Phủ véhicule des messages à plusieurs niveaux sur l'impermanence, exprimés à travers l'élément Thuỷ (eau), soulevant des inquiétudes quant à la tendance actuelle du développement social. "Cela appelle à une introspection plus profonde pour favoriser des liens durables entre les individus, l'humanité et l’univers", a-t-il ajouté.



Un nouveau style

Trinh Minh Tiên est né en 1983 à Hanoï. Après sa sortie de l'École des beaux-arts du Vietnam, il a traversé une crise de carrière, étant dans une impasse entre difficultés économiques et pression familiale. À cette époque-là, il se sentait perdu, ne sachant quelle direction faire prendre à sa carrière. C’est alors qu’il découvre la peinture à l’aérographe, style hyperréaliste qui le séduit immédiatement par son ouverture et sa fraîcheur.

"+Thuỷ Phủ+ est l’une de mes premières créations hyperréalistes réalisées sur un capot de voiture. Il y a plus de dix ans, j’ai entamé l’exploration des sujets, des espaces et des techniques d’expression de l’hyperréalisme. Mes premières œuvres dans ce style étaient des portraits au crayon, auxquels ont succédé des représentations de villes, de paysages, d’ouvrages architecturaux et de sites patrimoniaux réalisées sur des capots de voiture", a-t-il partagé.

Minh Tiên est peut-être le premier artiste vietnamien à se spécialiser dans la peinture à l’aérographe sur carrosserie. Il a appris jusqu’à maîtriser cette technique picturale utilisant de l’air comprimé pour projeter de la peinture, un moyen de composition artistique tout à fait unique. Ses œuvres donnent une nouvelle vie aux héritages oubliés en les exposant sur des carrosseries de voitures.

"La première étape a été de chercher des capots de voiture. Je me suis rendu dans des ateliers de réparation automobile et chez des concessionnaires automobiles pour trouver les capots les mieux adaptés à mon travail. Ensuite, j’ai préparé le fond, appliqué un apprêt et peint la couleur de base. Puis, j’ai utilisé un aérographe pour peindre les détails. Et enfin, j’ai appliqué une couche de vernis pour la finition. En moyenne, je mets environ trois à quatre semaines pour achever une œuvre. Jusqu’à présent, j’ai réalisé une trentaine de peintures à l’aérographe sur capot", a informé le peintre.

Une exposition impressionnante

Dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoï 2023, on a pu apprécier la première exposition de Trinh Minh Tiên. L'artiste a travaillé sur des capots de voitures de la marque Ford sur lesquels il représentait d'anciens ouvrages architecturaux tels que la Cité impériale de Thang Long - Hanoï, le sanctuaire de My Son, la Citadelle de la dynastie des Hô, l'église de Trà Cô et la Cité impériale de Huê. Ces œuvres évoquent les vestiges du patrimoine à travers le temps et les connectent au monde d’aujourd’hui.

"L'étape la plus difficile de mon processus créatif est de me remettre en question, de dépasser mes propres limites et d’explorer de nouveaux horizons sans restriction. Selon moi, l’art ne se limite pas à la recherche esthétique ; il m’aide également à élever ma conscience, à approfondir ma compréhension du monde et à enrichir mes expériences, a-t-il souligné. +Thủy Phủ+ était ma première exposition personnelle. Je suis résolu à réaliser la seconde en 2025".

Aux yeux de Trinh Minh Tiên, la créativité et l'expérimentation constantes sont des éléments essentiels pour tout artiste. Ses deux dernières décennies de création artistique ont constitué un voyage continu d’exploration et de redéfinition de son style créatif et de recherche d’identité artistique singulière. Sa technique de peinture à l’aérographe sur capot automobile illustre son originalité.

L’artiste se réjouit de partager ses œuvres avec les passionnés d’art, en particulier ses compositions sur capot, qui ont été accueillies avec grand enthousiasme. Cela le pousse à redoubler d’efforts chaque jour dans sa pratique artistique.

Texte et photos : Quê Anh/CVN