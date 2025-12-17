Cinquante ans des relations Vietnam - Allemagne : empreintes et perspectives

Le ministère des Affaires étrangères a organisé le 17 décembre à Hanoi un séminaire pour commémorer le 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne.

Cet événement a permis de jeter un regard rétrospectif sur cinq décennies d’amitié et de coopération, et d’examiner les orientations et les solutions pour renforcer davantage les relations bilatérales dans les années à venir.

Dans son discours d’ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné que les relations entre les deux pays se sont considérablement renforcées, stabilisées et approfondies, avec des réalisations notables dans de nombreux domaines, notamment la politique et la diplomatie, l’investissement, la coopération au développement, l’éducation et la formation, le travail, l’énergie et la lutte contre le changement climatique. Ces partenariats ont contribué au développement de chaque pays et à la résolution des défis communs, a-t-elle déclaré.

Elle s’est déclaré convaincue que les relations bilatérales continueraient à se renouveler, à s’approfondir et à se consolider dans les mois à venir.

L’ambassadrice d’Allemagne au Vietnam, Helga Margarete Barth, a affirmé que les deux pays n’ont cessé de renforcer et d’approfondir leur coopération bilatérale, une étape importante ayant été franchie en 2011 avec l’établissement du partenariat stratégique.

La diplomate a souligné la nécessité d’une coordination plus étroite au sein des instances multilatérales pour traiter les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi que pour faire progresser les initiatives proposées ou soutenues par l’une ou l’autre partie.

Forts d’une confiance politique solide et d’intérêts de plus en plus convergents, les deux pays disposent d’un potentiel considérable pour développer leur coopération et contribuer positivement à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde.

Plus de vingt présentations et échanges, animés par des décideurs politiques, des experts, des universitaires, des représentants d’entreprises et des organisations des deux pays, ont mis en lumière les principales réalisations, partagé des expériences de coopération concrètes et proposé des solutions et initiatives concrètes pour renforcer et approfondir le partenariat stratégique.

Dans son discours de clôture, Lê Thi Thu Hang a souligné que le commerce, l’investissement et la coopération économique demeureront des piliers essentiels des relations bilatérales et devraient être promus de manière stable, équilibrée et durable, en accordant une attention particulière à la qualité et à l’efficacité des projets conjoints.

Elle a ajouté que la mise en œuvre effective de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), ainsi que l’entrée en vigueur future de l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), offriraient de nouvelles perspectives pour développer la collaboration.

La vice-ministre a également insisté sur l’importance de renforcer la connectivité locale et interentreprises, ainsi que de lier la coopération du niveau local au niveau central, afin d’élaborer des programmes et des projets concrets apportant des avantages tangibles aux deux parties.

En outre, la priorité devrait être accordée au travail conjoint dans la recherche, la science et la technologie, y compris les études conjointes, le renforcement des liens entre les instituts, les universités et les entreprises, et la promotion du transfert de technologie comme condition essentielle à des relations mutuellement bénéfiques.

