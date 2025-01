Réunion de la Commission centrale de contrôle du Parti

Photo : VNA/CVN

Lors de cette réunion, la Commission a demandé aux autorités compétentes d’appliques des sanctions disciplinaires à Duong Van An, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Thuân, pour ses violations des règlements du Parti et des lois de l'État sur plusieurs aspects, dont la mise en œuvre des tâches assignées et dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaine. Ces violations avaient été commises lorsqu’il était secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Thuân, entraînant de graves conséquences, affectant le prestige de l'organisation du Parti et des autorités locales.

En outre, la Commission a décidé de donner des avertissements à Nguyên Hoàng Thao, ancien secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti et ancien directeur de la Police provinciale de Binh Duong; à Vo Thanh Duc, ancien membre de la permanence du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti et ancien directeur de la Police provinciale de Binh Duong; et à Nguyên Nhu Hiêu, secrétaire de la cellule du Parti et directeur du Département des affaires étrangères provinciales du ministère des Affaires étrangères.

La Commission a donné un blâme à Nguyên Tan Tuân, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa.

Ces personnes avaient violé les règlements du Parti et les lois de l'État sur plusieurs aspects, dont la mise en œuvre des tâches assignées, entraînant de graves conséquences, affectant le prestige d’organisations du Parti et d’organismes locaux.

La Commission a de plus demandé aux autorités compétentes de prendre des mesures disciplinaires contre Le O Pich, membre du Comité provincial du Parti et directeur du Service de l’agriculture et du développement rural de Bac Giang, et Ly Vinh Quang, ancien membre du Comité provincial du Parti et ancien vice-président du Comité populaire provincial de Lang Son, qui avaient fait preuve de dégradation sur le plan de l'idéologie politique, de l'éthique et du mode de vie, et commis des violations des règlements du Parti et les lois de l'État sur plusieurs aspects.

La Commission a également décidé de prendre des mesures disciplinaires contre les Comités du Parti du Département de l'exécution des jugements civils de Hanoï pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025, et le Comité du Parti du Département de l'exécution des jugements civils de Hai Phong pour le mandat 2020-2025, ainsi que plusieurs de leurs cadres.

Lors de la réunion, la Commission a travaillé sur d’autres questions importantes.

VNA/CVN