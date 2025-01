Exposition "Des solutions françaises pour des mobilités durables"



Une exposition intitulée "Des solutions françaises pour des mobilités durables" s’est ouverte au public de Hô Chi Minh-Ville le 7 janvier. Elle met en lumière les solutions d’ingénierie, de construction et de transport pour des mobilités durables en France et au Vietnam. Les photographies sont exposées sur les murs extérieurs de la résidence de France, située au 6, rue Lê Duân, 1er arrondissement, et ce, jusqu’à fin mars 2025.