Étape stratégique pour renforcer les capacités technologiques du Vietnam

Dans un contexte mondial marqué par une transformation profonde sous l’effet de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies de jumeau numérique (Digital Twin), le renforcement de la coopération avec les grands groupes technologiques internationaux s’impose comme un choix stratégique pour de nombreux pays souhaitant accroître leur compétitivité et garantir leur autonomie technologique.

Photo : Lê Dông/VNA/CVN

Au Vietnam, l’inauguration officielle par le groupe Dassault Systèmes d’un Centre de Recherche et Développement (R&D) et d’un Centre d’Excellence (Center of Excellence – COE) consacrés à l’IA et au jumeau numérique, au sein du Centre national d’innovation (NIC), est considérée comme une avancée majeure dans cette dynamique.

L’IA et le jumeau numérique sont aujourd’hui perçus comme des technologies fondamentales dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie manufacturière avancée, l’aérospatiale, les semi-conducteurs, l’énergie, la biomédecine, les usines intelligentes et les villes intelligentes.

Ces solutions permettent de concevoir, simuler, optimiser et exploiter des systèmes complexes dans un environnement virtuel avant leur déploiement réel, contribuant ainsi à raccourcir les cycles de recherche-développement, à réduire les coûts et à limiter les risques. Dans ce contexte, la création de centres spécialisés en R&D sur l’IA et le jumeau numérique au Vietnam revêt une portée à la fois technologique et stratégique.

Selon les experts, la coopération entre le NIC et Dassault Systèmes illustre une évolution significative de la position du Vietnam dans la chaîne de valeur technologique mondiale. Le pays ne se limite plus à l’adoption et à l’application des technologies, mais devient progressivement un pôle d’accueil pour les activités de recherche, de développement et d’innovation de haute technologie. Cette initiative concrétise également les grandes orientations du Parti et de l’État en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale.

Saluant ce modèle de partenariat public-privé avec un groupe technologique de premier plan, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné que cet événement témoigne de la confiance croissante des partenaires français et européens envers l’environnement d’investissement et d’affaires du Vietnam, ainsi que de leur adhésion à la vision de développement à long terme du pays dans les secteurs technologiques stratégiques.

Selon lui, le Centre de R&D et le Centre d’Excellence sur l’IA et le jumeau numérique ne seront pas seulement des espaces dédiés à la recherche et au développement de solutions innovantes, mais aussi des plateformes de formation, d’incubation et de diffusion des connaissances.

Du côté de l’entreprise, Samson Khaou, vice-président exécutif de Dassault Systèmes chargé de la région Asie-Pacifique, a indiqué que la combinaison de l’IA et du jumeau numérique constitue désormais une base essentielle permettant aux pays et aux entreprises de concevoir, simuler et exploiter des systèmes complexes de manière durable. Le centre implanté au Vietnam visera à favoriser le transfert de savoir-faire, à former des ressources humaines hautement qualifiées et à soutenir les entreprises vietnamiennes dans le renforcement de leur compétitivité mondiale grâce à une coopération étroite avec le NIC.

Selon le plan initial, le Centre se concentrera d’abord sur le secteur aérospatial, avant d’élargir ses activités aux semi-conducteurs, aux transports et aux solutions de mobilité. Il offrira également aux étudiants et aux professionnels des formations et des certifications conformes aux meilleures pratiques internationales, fondées sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes.

La mise en service de ces deux centres devrait contribuer à dynamiser l’écosystème d’innovation du Vietnam, à renforcer ses capacités technologiques endogènes et à concrétiser l’objectif de faire du pays un pôle régional d’innovation et de haute technologie.

VNA/CVN