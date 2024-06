Les personnes âgées sont l'appui solide de la nation

Photo : VNA/CVN

Le président Tô Lâm a respectueusement transmis les salutations et les vœux de bonne santé du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, aux délégués présents à la rencontre, ainsi qu'à près de 17 millions de personnes âgées à travers le pays.

Les personnes âgées vietnamiennes, dans toutes les périodes historiques, ont toujours été dignes d'être l'appui solide de la nation, a souligné le chef de l'État.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président Tô Lâm a salué les contributions importantes des personnes âgées vietnamiennes à la position élevée et à la réputation internationale du pays ces derniers temps. Il a demandé aux agences compétentes de poursuivre leurs activités et politiques spécifiques visant à améliorer la qualité des soins de santé pour les personnes âgées.

Il est également important de les encourager et de les guider pour qu'ils se protègent et surveillent eux-mêmes leur santé, a-t-il ajouté.

Le chef de l'État a souligné que la modification de la loi sur les personnes âgées vietnamiennes et la promulgation de la Stratégie nationale sur les personnes âgées vietnamiennes pour la période 2030-2050 sont des tâches urgentes, créant ainsi une base juridique pour les activités de l'Association des personnes âgées du Vietnam afin de répondre aux nouvelles exigences, en particulier dans le contexte d'un vieillissement rapide de la population vietnamienne; et apporter des contributions concrètes à l'engagement du Vietnam pour la garantie des droits des personnes âgées.

À cette occasion, les délégués ont exprimé leur souhait que le Parti, l'État, les ministères et secteur fonctionnels continuent d'élaborer des politiques visant à promouvoir davantage le rôle des personnes âgées en modifiant et en complétant les réglementations juridiques sur les personnes âgées, ainsi que d'améliorer la qualité des soins de santé et de créer des emplois adaptés aux personnes âgées.

VNA/CVN