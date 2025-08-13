Développement des villes intelligentes : placer le citoyen au cœur

Lors de la conférence-bilan sur le Projet de développement durable des villes intelligentes au Vietnam pour la période 2018–2025, avec une orientation à l’horizon 2030, organisée mercredi 13 août à Hanoï, le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a souligné l’importance de placer les citoyens au centre de ce processus.

Dans le contexte de la 4ᵉ révolution industrielle, le Parti et l’État vietnamiens ont réaffirmé leur volonté de renouveler le modèle de croissance en privilégiant un développement vert, intelligent et durable. À cet effet, en 2018, le Premier ministre a promulgué la Décision n° 950/QĐ-TTg relative au projet de développement durable des villes intelligentes, marquant une étape importante dans la stratégie nationale.

Après près de sept années de mise en œuvre, le projet a enregistré des résultats encourageants, notamment la définition de principes fondamentaux adaptés aux spécificités vietnamiennes dans les domaines de la planification urbaine, de la construction, de la gestion et de la fourniture de services urbains intelligents. Ces avancées reposent sur des infrastructures techniques solides et sur des systèmes d’information et de communication (TIC) performants.

La prise de conscience de la nécessité de développer les villes intelligentes s’est progressivement imposée, tant au niveau central que local. De nombreuses provinces et municipalités ont adopté des projets et plans spécifiques, intégrant des applications concrètes dans des secteurs prioritaires tels que la mobilité, la santé, l’éducation ou les services publics en ligne, apportant ainsi des bénéfices tangibles aux citoyens comme aux entreprises. Ce développement s’inscrit par ailleurs dans la dynamique plus large de la transformation numérique nationale, soutenue par des résolutions gouvernementales mettant en avant l’innovation et la technologie comme moteurs de croissance.

Cependant, le ministre Trân Hông Minh a reconnu que des difficultés persistent, notamment en matière de gestion des données, de ressources humaines et de cadre institutionnel. La coopération entre acteurs publics et privés demeure limitée, et de nombreux projets restent isolés, souffrant d’un manque de coordination et d’interopérabilité des infrastructures technologiques.

Dans cette perspective, le ministère de la Construction propose, pour la période 2025–2030, sept axes prioritaires : améliorer le cadre juridique ; finaliser les modèles et architectures des systèmes de données ; renforcer les infrastructures et les normes ; favoriser le partage et l’interconnexion des données ; constituer une base de données urbaine commune ; placer les citoyens au cœur du processus en promouvant leur participation à la gouvernance et à la surveillance des services ; développer la coopération internationale et les partenariats public-privé ; et mobiliser les ressources via la socialisation.

Selon Dinh Hoàng Long, responsable de la transformation numérique au ministère des Sciences et Technologies, le développement des villes intelligentes doit être envisagé comme une transformation numérique à l’échelle urbaine, reposant sur une gestion efficace fondée sur les données et sur une collaboration étroite entre l’État, les citoyens et les entreprises, dans le but d’améliorer la qualité de vie et d’assurer un développement durable dans les domaines environnemental, énergétique et des transports.

Un décret gouvernemental encadrant la gestion et le développement des villes intelligentes est attendu prochainement. Ce texte devra préciser les rôles, responsabilités, mécanismes d’investissement, modalités des partenariats public-privé et dispositifs d’expérimentation encadrée. En outre, le déploiement de centres de contrôle intelligents (IOC) à l’échelle provinciale s’appuiera sur une plateforme numérique nationale, évitant ainsi la multiplication de solutions disparates. Le gouvernement envisage de confier la réalisation de cette plateforme à de grandes entreprises technologiques vietnamiennes, tout en laissant aux collectivités locales la possibilité de développer des applications complémentaires selon leurs besoins.

Enfin, une nouvelle stratégie nationale sera élaborée sur la base des résultats obtenus, assortie d’une feuille de route claire. À titre d’exemple, des projets pilotes de "jumeaux numériques" (digital twins) seront lancés en 2025, à l’échelle des quartiers dans six grandes villes, afin de tester, modéliser et ajuster les solutions avant leur généralisation progressive.

