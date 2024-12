Hô Chi Minh-Ville

Concours de conception de circuits pour les villes intelligentes

Le 18 décembre, le 2 e concours de conception de circuits pour les villes intelligentes a officiellement débuté, sous la présidence du Conseil de gestion du parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec plusieurs autres organisations. Cette édition élargit son envergure en lançant des événements dans trois grandes villes : Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Dà Nang, afin de stimuler la créativité, la recherche et le développement des talents dans le domaine de la conception de circuits intégrés au Vietnam.

Le concours de cette année, portant sur le thème "Double transformation pour développer une ville verte durable", offre une grande liberté aux participants, sans limiter les idées ni les domaines, mais en se concentrant sur l'idéation, la conception et la fabrication de produits. Les micropuces proposées devront être liées à des activités promouvant la construction d'une urbanité verte et durable.

Destiné aux étudiants et stagiaires des universités, collèges et instituts vietnamiens ayant des projets ou des idées de recherche appliquée dans le domaine de la conception de circuits intégrés, le concours permet aux participants de s'inscrire en ligne via le site officiel : https://icdesign.hochiminhcity.gov.vn.

La compétition se déroulera jusqu'en mai 2025 et comprendra quatre tours. Après une phase de qualifications, lors de la finale, les candidats et leurs équipes devront transformer leurs idées en produits de conception de circuits intégrés complets. Tout au long du processus, les équipes bénéficieront de formations et du soutien d'experts. Le groupe gagnant de la compétition participera à un cycle d'évaluation professionnelle, et le comité organisateur sélectionnera 7 à 10 projets pour la finale. Les critères d'évaluation seront centrés sur l'applicabilité du produit ainsi que son impact socio-économique.

Programmes d'incubation

En plus des récompenses officielles, les projets gagnants recevront un soutien continu à travers des programmes d'incubation, pour leur permettre de progresser vers le développement et la production de leurs produits.

Lê Quôc Cuong, directeur adjoint du parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l'organisation du concours reflète l'engagement envers la créativité, le progrès et la durabilité. Il a précisé que les candidats auront l'occasion de travailler avec des experts et d'affiner leurs idées et conceptions via des logiciels standards internationaux. Les produits seront ensuite évalués professionnellement avant d'être soumis à un jury d'entreprises lors du tour final. Ce processus se base sur un écosystème industriel, soutenu par des partenaires internationaux de premier plan tels que la Global Semiconductor IC Association SEMI et des entreprises leaders dans la conception de circuits intégrés, comme Cadence, Synopsys et Siemens.

Texte et photos : Quang Châu/CVN