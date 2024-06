Nghê An souhaite promouvoir la coopération dans la formation des ressources humaines

Dans le cadre du voyage d'affaires de la délégation commerciale américaine dans la province de Nghê An (Centre), les représentants de la Chambre de Commerce américano-asiatique ( Asian American Chamber of Commerce ) et de l’Université de l'Amérique du Nord ont travaillé mercredi 12 juin avec le Service provincial de l'éducation et de la formation sur le programme de formation des ressources humaines de haute qualité.

Lors de la séance de travail, Thai Van Thanh, directeur du Service provincial de l'éducation et de la formation a proposé la coopération dans l’élaboration du programme de formation entre l’Université de l'Amérique du Nord et les universités installées à Nghê An dans des domaines tels que les semi-conducteurs, l'électronique et d'autres métiers répondant aux besoins en ressources humaines à l’ère de la transformation numérique. L’Université de l'Amérique du Nord et d'autres universités américaines soutiennent Nghê An dans la construction de nouveaux modèles de villes créatives et intelligentes, l’investissement dans la construction d'une filière de formation ou d'une Université internationale dans la zone urbaine universitaire (selon l’aménagement du développement de la ville de Vinh jusqu'en 2050).

À cette occasion, Jill Martin, présidente de l'Université de l'Amérique du Nord, a déclaré qu'il s'agissait d'une opportunité pour présenter ses programmes et cours de formation, ainsi que les politiques de bourses en cours. En plus, cet établissement souhaite coopérer avec le secteur de l'éducation et les écoles de Nghê An dans des domaines de formation, d'octroie des bourses, l'échange de programmes...

Elle a affirmé que son université créerait les conditions les plus favorables pour soutenir les étudiants de Nghê An en particulier et ceux vietnamiens lors de leurs études à l'étranger.

Après la rencontre, des représentants des universités américaines et de la Chambre de Commerce américano-asiatique ont visité le modèle de formation avancée du lycée Huynh Thuc Khang dans la ville de Vinh.

VNA/VN