La R. de Corée soutient des exportateurs des équipements médicaux au Vietnam

Quatre-vingt-quatre entreprises sud-coréennes spécialisées dans les équipements médicaux ont réalisé 501 consultations commerciales avec 306 clients vietnamiens, générant une valeur estimée à 91 millions d'USD, lors de l'exposition "K-Med Expo Vietnam & Saigon International Meditech Show 2024" qui s'est tenue les 13 et 14 juin à Hô Chi Minh-Ville.

Ces informations ont été communiquées le 17 juin par le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MOTIE) et l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement de la République de Corée (KOTRA).

Il s'agit de la deuxième année consécutive que l'exposition K-Med est organisée au Vietnam par le Centre international d'exposition de la République de Corée (KINTEX) et l'Association sud-coréenne de l'industrie des dispositifs médicaux (KMDIA).

Les partenaires vietnamiens ont montré un intérêt particulier dans les domaines tels que la dentisterie, l'imagerie diagnostique et aux soins de la peau. Les consultations sur les équipements médicaux lié aux procédures esthétiques à l'obstétrique-gynécologie ont suscité un vif intérêt, étant donné que la moitié de la population vietnamienne a moins de 35 ans.

Les participants ont également assisté à des présentations et à des séminaires académiques, notamment dans la santé numérique, un domaine émergent pour les entreprises sud-coréennes de matériel médical.

Le président de KOTRA, Yoo Jeong-yeol, a affirmé que le marché vietnamien du matériel médical est en pleine croissance, ce qui offre de grandes opportunités de coopération dans le secteur de la santé entre les deux pays. KOTRA continuera à étendre ses activités de promotion via la coopération avec divers ministères et organisations, afin de faire du matériel médical un nouveau moteur de croissance des exportations de la République de Corée.

La République de Corée est le 6e fournisseur de matériel du Vietnam, et les opportunités pour les équipements médicaux de ce pays et les entreprises nationales de pénétrer le marché d'Asie du Sud-Est devraient continuer à augmenter.

KOTRA crée des bureaux K-Bio Desk dans sept régions, dont Hô Chi Minh-Ville, afin de soutenir les sites d'exportation des entreprises biomédicales sud-coréennes, a-t-il ajouté.

