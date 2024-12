Deux scientifiques vietnamiens élus à l'Académie mondiale des sciences

L'Académie mondiale des sciences (TWAS) a récemment élu 74 nouveaux membres, établissant un record dans l’histoire de cette institution. Parmi eux, le Brésil et la Chine comptent le plus grand nombre de nouveaux membres (10 chacun), suivis par l'Inde (9), la Malaisie (7), l'Afrique du Sud (4), ainsi que le Bangladesh, le Maroc et le Pakistan (3 chacun). Le Vietnam, Cuba, l'Égypte et les États-Unis en enregistrent chacun deux.

Nguyên Thê Hoàng, général de brigade, Professeur, Docteur en sciences et médecin émérite

Photo : Viêt Dung/CVN

Né en 1965 dans le district de Kỳ Anh, province de Hà Tĩnh (Centre), Nguyên Thê Hoàng a été nommé Professeur agrégé au Vietnam en 2006 et a obtenu un Doctorat en sciences en 2008. Il a ensuite été nommé Professeur à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich en 2009 et a reçu le titre de Professeur en 2018. Actuellement, il est vice-directeur de l’Hôpital central militaire 108.

Auteur principal de plus de 100 publications de recherche dans des revues nationales et internationales, il a également dirigé plusieurs projets de recherche scientifique aux niveaux national et ministériel. Ses travaux portent principalement sur la régénération circulatoire et la culture cellulaire, le transfert de lambeaux de tissus par microchirurgie, le traitement des malformations congénitales complexes des membres, ainsi que les greffes d’organes.

Nguyên Thi Thanh Mai, Professeure, Docteure en sciences et enseignante d'honneur

Photo : VNU/CVN

Née en 1974 à Quảng Ngãi, Nguyên Thi Thanh Mai est diplômée en chimie de l’Université des sciences de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Elle a obtenu un doctorat en pharmacochimie à l’Université de médecine de Toyama, au Japon.

Nommée Professeure agrégée en 2014, elle est devenue Professeure en 2021 et a reçu le titre d’enseignante d'honneur en 2023. Elle est actuellement vice-rectrice de l’Université des sciences naturelles de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.

La Professeure Nguyên Thi Thanh Mai a dirigé 14 projets de recherche et publié 90 articles scientifiques internationaux et 80 articles nationaux. En 2021, elle a été récompensée par le prix Kovalevskaia, qui distingue les femmes scientifiques pour leurs réalisations exceptionnelles en recherche et leurs applications pratiques.

Ces nominations à la TWAS témoignent de l’excellence scientifique du Vietnam et de sa contribution croissante à la recherche mondiale.

Vu Phong/CVN