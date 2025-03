Le Premier ministte exhorte Airbus à aider le Vietnam à développer son écosystème aéronautique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté Airbus à accroître ses investissements et à renforcer son engagement dans l'industrie aéronautique vietnamienne, soutenant ainsi les efforts du pays pour développer les liaisons aériennes internationales et bâtir un écosystème aéronautique robuste.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une rencontre vendredi 14 mars avec Wouter Van Wersch, vice-président exécutif d'Airbus, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la coopération du géant aéronautique avec ses partenaires vietnamiens, soulignant son rôle dans le renforcement de la connectivité nationale et internationale et la croissance socio-économique du Vietnam.

Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du Vietnam à renforcer ses liens avec les pays européens, en particulier les membres fondateurs d'Airbus (le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne). Il a exprimé la volonté du Vietnam de renforcer ses partenariats stratégiques avec ces pays, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, ouvrant ainsi la voie à une collaboration plus étroite entre les entreprises vietnamiennes et Airbus.

Objectif ambitieux

Le Vietnam vise une croissance du PIB d'au moins 8% en 2025 et vise une croissance à deux chiffres les années suivantes, conformément à son ambitieux plan d'action pour devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045. Pour atteindre ces objectifs, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le pays optimisait l'utilisation des espaces maritimes, souterrains et aérospatiaux, ce qui entraînerait une forte demande de transport, notamment aérien. Le marché aérien vietnamien est florissant, avec 41,4 millions de passagers internationaux et 1 million de tonnes de fret en 2024, a-t-il souligné.

Le Vietnam compte actuellement quatre compagnies aériennes opérant 98 lignes internationales vers 20 pays et territoires. Le pays dispose d'un réseau de 22 aéroports et investit dans le développement et la modernisation de grands aéroports tels que l'aéroport international de Long Thanh, l'aéroport de Gia Binh et l'aéroport de Chu Lai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la détermination du Vietnam à améliorer son cadre institutionnel, à simplifier les procédures administratives et à réduire les coûts de conformité pour les entreprises. Il a souligné que le gouvernement accordait la priorité aux projets d'infrastructures de grande envergure afin de réduire les dépenses logistiques, d'améliorer la compétitivité des produits vietnamiens et d'attirer les investissements. Il a également souligné l'importance du développement de ressources humaines de qualité, de l'innovation et des avancées technologiques pour améliorer la productivité du travail, autant de facteurs essentiels pour les investisseurs nationaux et étrangers, dont Airbus.

Réitérant l'engagement du Vietnam à créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers, le Premier ministre a invité Airbus à approfondir sa collaboration avec les compagnies aériennes vietnamiennes, non seulement pour l'expansion de la flotte, mais aussi pour la production de composants aéronautiques et le développement de la chaîne d'approvisionnement. Il a encouragé Airbus à établir un centre de maintenance, de réparation et de révision au Vietnam, ainsi qu'à investir dans des installations de fabrication de composants afin de renforcer l'industrie aéronautique du pays.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également appelé Airbus à transférer des technologies à ses partenaires vietnamiens, à former une main-d'œuvre hautement qualifiée et à améliorer les normes de service aéronautique. Il a exhorté l'entreprise à accélérer la livraison des avions dans le cadre des contrats existants afin de répondre à la demande croissante des compagnies aériennes vietnamiennes. Il a également encouragé Airbus à approfondir sa coopération dans des domaines émergents tels que la logistique aérienne, les technologies aérospatiales, le développement de satellites et le e-commerce.

Environ 200 avions Airbus exploités au Vietnam

Pour sa part, Wouter Van Wersch a souligné qu'Airbus est un partenaire de longue date des agences gouvernementales et des entreprises vietnamiennes. Environ 200 appareils Airbus sont actuellement exploités par des compagnies aériennes telles que Vietjet et Vietnam Airlines, ce qui représente 65 % de la flotte d'avions commerciaux vietnamiens. Airbus collabore également avec un partenaire japonais pour établir une usine de fabrication de composants de portes d'aile au Vietnam.

Le dirigeant d'Airbus a salué le potentiel du marché aéronautique vietnamien et ses perspectives de devenir une plaque tournante régionale. Il a déclaré qu'au-delà de la fourniture d'avions, Airbus est prêt à soutenir le secteur aéronautique vietnamien par des initiatives telles que le développement de la chaîne d'approvisionnement, la promotion de la transformation numérique et la formation des professionnels de l'aviation.

Wouter Van Wersch a indiqué qu'Airbus ne se concentre pas uniquement sur ses modèles d'avions actuels, mais qu'il mène également activement des recherches et des développements de technologies aéronautiques avancées pour répondre aux besoins futurs. Par conséquent, l'entreprise souhaite collaborer avec le Vietnam au-delà de l'aviation civile, notamment sur des projets liés aux technologies aérospatiales et à la fabrication de composants aéronautiques. Il a exprimé le souhait d'Airbus de bénéficier de conditions favorables pour collaborer avec ses partenaires vietnamiens afin de moderniser et de développer des avions durables.

