Maintien de la paix : une première pour un officier vietnamien à la MINUSS

Dans la matinée du 3 juillet, à Hanoï, le ministère de la Défense a organisé une cérémonie de remise des décisions du président de la République et du ministre de la Défense à trois officiers appelés à prendre leurs fonctions au sein de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).

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Photo : VNA/CVN

Parmi eux, le sous-colonel Luong Truong Vinh a été nommé officier de liaison principal et chef du Bureau des observateurs militaires de la MINUSS. Il s’agit d’un poste de haute responsabilité et, pour la première fois, un officier de l’Armée populaire du Vietnam est sélectionné par les Nations unies pour occuper un poste de direction d’un tel niveau au sein d’une mission de maintien de la paix.

Le sous-colonel Luong Truong Vinh, chef adjoint du Bureau des opérations de terrain au Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a déjà servi au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) ainsi qu’à la MINUSS. Il a également été le premier officier vietnamien à réussir le concours lui permettant de travailler au siège des Nations unies à New York (États-Unis). D’août 2020 à août 2024, il y a occupé les fonctions d’officier de planification au Service de la constitution des forces du Bureau des affaires militaires du Département des opérations de paix.

Au cours de la même cérémonie, le capitaine Nguyên Huy Hoàng a reçu sa décision de nomination en remplacement du lieutenant-colonel Lê Minh Thao au poste d’observateur militaire. Le capitaine Dô Trân Thê Anh a, quant à lui, été désigné pour succéder au commandant Trân Viêt Cuong, également observateur militaire au sein de la MINUSS.

Ces trois officiers ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse et ont bénéficié d’une formation ainsi que d’une préparation approfondies. Ils représentent des officiers expérimentés issus du Département général de la logistique et de la technique, du Corps des garde-frontières et du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam. Avant leur déploiement, ils ont suivi avec succès des formations préalables au déploiement ainsi que des cours de spécialisation technique et professionnelle répondant aux normes des Nations unies, organisés au Vietnam et à l’étranger.

Présidant la cérémonie, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense, a, au nom de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, félicité les trois officiers. Il a salué les efforts du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam et des organismes concernés dans la sélection, la formation et la préparation des personnels, garantissant ainsi leur aptitude à remplir les missions confiées par les Nations unies.

La confiance renouvelée des Nations unies, qui confient au Vietnam des postes à responsabilité au sein de leurs missions, témoigne de la reconnaissance des capacités, du professionnalisme, du courage et des contributions concrètes des forces vietnamiennes à la paix et à la sécurité internationales.

À cette occasion, des certificats de mérite ont été remis aux officiers ayant achevé leur mandat en tant qu’observateurs de l’ASEAN. Deux officiers ont également été dépêchés au Cambodge pour relever les militaires du ministère vietnamien de la Défense participant au Groupe d’observateurs de l’ASEAN (ASEAN Observer Team - AOT).

Après plus de douze ans de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le ministère de la Défense a déployé près de 1.400 officiers et personnels de l’Armée populaire du Vietnam au sein des missions de maintien de la paix, au siège des Nations unies ainsi qu’au Bureau de liaison des Nations unies à Bruxelles.

Actuellement, le Détachement du génie N°5 et l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8 poursuivent leur entraînement en vue de leur déploiement prévu en septembre 2026.

Parallèlement, le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, en coordination avec les organismes et unités concernés, poursuit la mise en place de l’organisation et des effectifs du Détachement du génie n°6 et de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°9, en vue d’assurer la relève en 2027.

VNA/CVN