Deux morts et cinq blessés dans des frappes aériennes israéliennes contre le Sud du Liban

Un membre du Hezbollah et un civil ont été tués et cinq autres personnes ont été blessées vendredi soir 31 mai lors de frappes aériennes israéliennes sur le Sud du Liban, selon des sources militaires libanaises.

>> Barrage de roquettes palestiniennes, frappes israéliennes à Gaza

>> Le bilan des frappes aériennes israéliennes sur Gaza est monté à 232 morts et 1.697 blessés

>> Au moins cinq morts dans des frappes aériennes israéliennes

Les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré qu'un membre du Hezbollah avait été tué et un autre blessé au cours d'une attaque israélienne dans la ville d'Ain Qana, tandis qu'un autre raid israélien dans la ville d'Adloun dans le district de Sidon avait tué une femme et blessé quatre autres civils.

Les sources ont ajouté que des drones et des avions de guerre israéliens avaient effectué dix raids sur plusieurs zones dans la région frontalière et dans le Sud du Liban, atteignant les banlieues des villes de Sidon et d'Iqlim al-Tuffah.

Les tensions le long de la frontière israélo-libanaise se sont aggravées le 8 octobre 2023, à la suite d'un barrage de roquettes lancé par le groupe armé libanais Hezbollah en direction d'Israël, en solidarité avec l'attaque du Hamas contre Israël la veille. Israël avait alors riposté en tirant à l'artillerie lourde sur le Sud-Est du Liban.

Xinhua/VNA/CVN