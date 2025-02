Les drapeaux balisent les chemins dans les hameaux de Dak Lak

Ces dernières années, le modèle de la "route des drapeaux nationaux" a été largement développé dans de nombreuses localités de la province de Dak Lak, dans les hauts plateaux du Centre, servant de témoignage de l’esprit de grande union nationale et apportant une contribution concrète aux mouvements de construction de zones néo-rurales et de zones urbaines civilisées.

Photo : VNA/CVN

Dans le hameau de Trap, commune de Cu M’gar, district de Cu M’gar, ces jours-ci, les drapeaux du Parti et les drapeaux nationaux flottent le long de la route principale de 1 km de long menant au centre du hameau. La route a été décorée pour célébrer le Nouvel An lunaire 2025, avec presque chaque foyer accrochant le drapeau national et le drapeau du Parti devant sa maison.

En tant que jeune génération du hameau de Trap, H’Hang Eban a partagé que lorsque le secrétaire de la cellule du Parti et le chef du hameau ont présenté et mis en œuvre le projet de route du drapeau, les jeunes de la localité étaient très enthousiastes.

Le rouge recouvre les hameaux de Dak Lak

Pendre des drapeaux le long des routes les rend plus belles, contribuant à l’apparence plus spacieuse et ordonnée du hameau, a-t-elle déclaré, ajoutant que cet acte l’aide à avoir une compréhension plus profonde de la tradition révolutionnaire, un amour plus fort pour la patrie et une plus grande fierté et appréciation des valeurs d’indépendance et de liberté.

Non seulement à Trap, mais jusqu’à présent, le modèle de la "route du drapeau national" a été déployé dans 11 hameaux de la commune de Cu M’gar.

Transformer le modèle en mouvement

Photo : VNA/CVN

Dans la commune de Quang Tiên, district de Cu M’gar, le modèle est mis en œuvre depuis 2016. Au départ, la route des drapeaux a été expérimentée dans le hameau de Tiên Thinh, puis étendue à d’autres communes de la commune de Quang Tiên. Non seulement les habitants ont construit les routes des drapeaux, mais ils ont également planté des arbres et travaillé ensemble pour installer des lampadaires.

Nguyên Van Thanh, un habitant du hameau de Tiên Thinh, a partagé que chaque jour férié et Têt, les habitants sont ravis de sortir et hisser les drapeaux. Cette année, sa famille a accroché les drapeaux à partir du 15 janvier pour célébrer le Nouvel An lunaire et marquer le 95e anniversaire du Parti (3 février 1930 - 2025).

Selon lui, accrocher les drapeaux tôt rend l’atmosphère printanière encore plus vivante, apporte de la joie à la famille et les remplit de fierté pour le Vietnam et son peuple.

Le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du district, Nguyên Thiên, a déclaré que le modèle est devenu un mouvement qui est activement adopté et mis en œuvre par les localités, contribuant ainsi à éveiller la fierté nationale et à promouvoir le mouvement d’émulation pour le développement socio-économique.

En outre, la mise en œuvre du modèle non seulement améliore l’environnement, le rendant plus vert, plus propre et plus beau, mais éduque également la jeune génération aux traditions révolutionnaires, contribuant à diffuser une atmosphère de joie parmi la population pendant les vacances et les festivals.

À l’occasion des congrès du Parti à tous les échelons pour la période 2025-2030, en vue du XIVe Congrès national du Parti, les routes du drapeau national créent également des conditions favorables à la diffusion de cet événement important.

