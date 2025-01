Collision aérienne à Washington : pas de survivants, selon le chef des pompiers

Les autorités n'espèrent plus trouver de survivants parmi les 64 passagers de l'avion de ligne et les trois militaires de l'hélicoptère qui sont entrés en collision mercredi soir 29 janvier au-dessus de Washington, la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis plus d'une décennie.