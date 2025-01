Désir de se développer dans la nouvelle ère

>> Prioriser la croissance pour créer un tremplin pour que le Vietnam entre dans une nouvelle ère

>> Développer l'infrastructure numérique, appliquer fortement l'IA pour faire entrer le pays dans la nouvelle ère

>> Les réalisations diplomatiques de 2024 ouvrent la voie à la nouvelle ère du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Journaliste : Monsieur le secrétaire général, dans l’ambiance d'enthousiasme et de fierté d'accueillir le nouveau Printemps, ainsi que de saluer le 95e anniversaire de la fondation du glorieux Parti communiste du Vietnam, pourriez-vous parler des avantages, des opportunités pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère, celle de progrès national ?

Secrétaire général Tô Lâm : En près de 95 ans sous la direction du Parti, le peuple vietnamien a créé des miracles dans l'histoire, traversant l'ère de lutte pour l'indépendance nationale et de construction du socialisme (1930 - 1975) ; l’ère de réunification nationale et de Renouveau (1975 - 2025). Et maintenant, nous entrons dans une ère de progrès national, à commencer par un événement important : le XIVe Congrès national du Parti. L'ère précédente crée les bases de l'ère suivante, et l'ère suivante hérite et développe les réalisations de l'ère précédente, ce qui fait que l'indépendance nationale et le socialisme se mélangent et se développent continuellement. La volonté du Parti se confond avec les aspirations du peuple pour faire avancer le pays vers une nouvelle ère.

L'ère de progrès national est une ère de développement fortement accéléré sous la direction du Parti, permettant de construire avec succès un Vietnam socialiste riche, puissant, démocratique, équitable, prospère et heureux, de rattraper et se tenir aux côtés des puissances des cinq continents. La priorité de premier rang dans la nouvelle ère est de mettre en œuvre avec succès les objectifs stratégiques afin que d’ici 2030, le Vietnam devienne un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen de la tranche supérieure, et que d’ici 2045, le Vietnam devienne un pays socialiste développé avec un revenu élevé et où tous les habitants seront pleinement développés et auront une vie prospère, libre, heureuse et civilisée.

Le début de la nouvelle ère sera le XIV Congrès national du Parti, lorsque nous achèverons avec brio le processus de Renouveau après 40 ans de travail acharné, de créativité et de grandes réalisations. D’un pays pauvre, arriéré, assiégé et soumis à un embargo, le Vietnam est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire, profondément et largement intégré à la politique et à l’économie mondiales, à la civilisation humaine, assumant de nombreuses responsabilités internationales et promouvant un rôle actif dans de nombreuses organisations et forums multilatéraux importants. L'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale sont préservées, les intérêts nationaux sont garantis. La taille de l'économie nationale en 2023 a été multipliée par 96 par rapport à 1986. Le Vietnam fait partie du groupe des 40 pays ayant les plus grandes économies du monde, des 20 économies leaders en termes de commerce et d'attraction des investissements étrangers, entretient des relations diplomatiques avec 194 pays et territoires sur cinq continents, construit des partenariats de coopération stratégiques et des partenariats stratégiques globaux avec toutes les grandes puissances du monde. Les conditions de vie des quelque 105 millions de personnes s'est considérablement améliorée, le taux de pauvreté a fortement diminué ; les Objectifs du Millénaire de Développement ont été atteints tôt. Le potentiel politique, économique, culturel, social, scientifique et technologique, de défense et de sécurité est constamment renforcé.

D’ici 2030, c’est la période la plus importante pour établir un nouvel ordre mondial, c’est aussi une période, une opportunité stratégique, une période de sprint de la révolution vietnamienne pour atteindre l'objectif stratégique marquant le centenaire de la fondation du Parti, créant ainsi une base solide pour atteindre l'objectif marquant le centenaire de la fondation du pays. L'important est que nous maximisions la force de la grande union nationale, les efforts et la haute détermination de tout le Parti, de tout le peuple, de toute l'armée et de tout le système politique pour réaliser les aspirations de développement, de prospérité et de bonheur.

Le pays est confronté à un nouveau moment historique, qui impose des exigences urgentes pour innover fortement dans les méthodes de direction du Parti.

Journaliste : Le pays se trouve à un nouveau moment historique, qui impose des exigences urgentes pour innover fortement dans les méthodes de direction du Parti. Veuillez-vous informer des tâches clés pour continuer à améliorer la capacité de direction du Parti, assurant que notre Parti soit un grand timonier, faisant avancer fortement notre nation ?

Secrétaire général Tô Lâm : Au cours du processus de direction de la Révolution, notre Parti a constamment exploré, développé, complété et perfectionné les méthodes de direction et renforcé la capacité de direction et de gouvernance. Le pays se trouve à un nouveau moment historique, qui impose des exigences urgentes d'innover fortement dans les méthodes de direction et d'améliorer la capacité de direction du Parti pour aider notre nation à continuer d'avancer fortement.

Tout d'abord, nous devons unifier les perceptions et mettre en œuvre de manière créative les méthodes de direction et de gouvernance du Parti dans la nouvelle situation, sans relâcher la direction. Cela nécessite de l'innovation et une structure organisationnelle du système politique qui doit être rationnelle, performante, efficace et efficiente. Il s'agit d'une exigence urgente qui doit être mise en œuvre de manière urgente, drastique, scientifique et humaine, de niveau supérieur au niveau inférieur, avec la devise "Les agences centrales donnent l'exemple, les agences locales répondent", avec l'esprit de "Travailler rapidement tout en respectant les étapes et en garantissant la durabilité", "Éviter toute interruption du travail", d’"Avoir un nouveau modèle d'organisation qui est meilleur et plus efficace que l'ancien"... Il faut mettre l'accent sur la rationalisation de la structure organisationnelle et de faire des agences du Part le noyau intellectuel, "l'état-major", l'avant-garde en matière de direction des agences publiques. Les agences consultatives du Parti doivent être véritablement rationalisées ; Le personnel consultatif doit posséder de bonnes qualités politiques, des compétences, de bonnes qualifications professionnelles et un sens élevé des responsabilités. Les styles de travail doivent être fortement innovés dans une direction professionnelle et efficace.

Photo : VNA/CVN

Pour renouveler les méthodes de direction du Parti, il est nécessaire d'innover fortement dans la promulgation et la mise en œuvre des résolutions du Parti, de faire en sorte que les organisations de base et les membres du Parti soient véritablement les "cellules" du Parti. Les résolutions du Comité central et des comités et organisations du Parti à tous les niveaux doivent être courtes, concises, faciles à comprendre, faciles à retenir, faciles à assimiler et faciles à mettre en œuvre ; il faut déterminer correctement et précisément les exigences, les tâches et les voies de développement du pays, de chaque localité, ministère et organe ; il faut avoir une vision, être scientifique et pratique ; il faut créer de l’enthousiasme, de la confiance, des espoirs et de la motivation pour inciter les responsables, les membres du Parti, les acteurs économiques, les entreprises et les citoyens à agir. Pour bien comprendre et mettre en œuvre les résolutions, il est nécessaire de créer une conscience de soi et une auto-instillation, en particulier de nouveaux points de vue, préconisations et solutions, de se concentrer sur la construction de bonnes cellules du Parti, de bons membres du Parti, sur l'amélioration de la qualité des activités des cellules du Parti associées à la mise en œuvre des résolutions, préconisations et lignes directrices du Parti.

En outre, le travail d'inspection et de supervision doit continuer à innover, afin de garantir que les résolutions du Parti soient mises en œuvre dans la réalité et que les appareils du Parti et de l'État fonctionnent de manière efficace et efficiente. Grâce à l'inspection et à la supervision, il faut détecter de nouveaux facteurs, des méthodes bonnes et créatives, et en même temps, corriger rapidement les signes de déraillement, prévenir les actes répréhensibles et les violations des réglementations du Parti et des lois de l'État.

Le Parti doit promouvoir la transformation numérique de ses activités, afin que tout le travail puisse être effectué plus efficacement, en servant efficacement le travail de protection de la politique interne et la construction d'un Parti transparent et puissant.

Journaliste : Récemment, le Politburo a complété le Comité central de direction de la prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Pourriez-vous nous faire savoir comment le travail de prévention et de lutte contre le gaspillage doit être mis en œuvre de manière drastique et synchrone pour continuer à rendre notre Parti solide et puissant, "moral et moderne" ?

Secrétaire général Tô Lâm : Actuellement, le gaspillage est assez courant, sous de nombreuses formes différentes, et a entraîné de nombreuses conséquences graves. La lutte contre le gaspillage est une lutte difficile et compliquée contre les "envahisseurs internes", équivalente à la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Face à la nécessité d'augmenter les ressources et de susciter les forces du peuple pour la construction et le développement du pays, le 29 octobre 2024, le Politburo a publié la décision N°192-QD/TW sur le perfectionnement du Comité central de direction de la prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, la tâche de prévention et de lutte contre le gaspillage ayant été ajoutée, l'accent étant mis sur la prévention et la lutte contre le gaspillage dans la gestion et l'utilisation des finances publiques et des biens publics, afin qu’à l'avenir, la société dans son ensemble pratique les économies et lutter contre le gaspillage. La demande est de déployer de manière drastique et synchrone le travail de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines depuis le niveau local et à la base.

Dans les temps à venir, il est nécessaire de se concentrer sur une vaste propagande et d'accroitre la responsabilité des cadres, des membres du Parti et des travailleurs, tout d'abord en mettant l'accent sur l'exemplarité des dirigeants au sein de chaque organisme et organisation, tant dans le secteur public que privé, concernant la signification, l'importance et la responsabilité dans la pratique de l'épargne et de la prévention du gaspillage.

La pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage doit être clairement illustrée par des engagements, des plans et des objectifs spécifiques, et doit être menée de manière régulière, rigoureuse et concrète à travers des campagnes et des mouvements d'émulation étendus au sein du Parti, du peuple et des forces armées. Il faut féliciter, récompenser et multiplier en temps opportun les exemples avancés dans la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage.

En outre, il est nécessaire de perfectionner les réglementations et les sanctions, et de traiter sévèrement les individus et les collectifs responsables de la perte et du gaspillage des biens publics, conformément à l'esprit de "sanctionner un cas pour alerter toute la région, tout le secteur". Il faut également se concentrer sur la résolution complète des causes conduisant au gaspillage des biens publics, des ressources naturelles et des ressources, afin de prendre soin de la population et développer le pays.

Photo : VNA/CVN

La nécessité est de construire une culture d'intégrité, exempte de corruption, de gabegie et de négativité parmi les fonctionnaires, les membres du Parti et la population, créant ainsi un effet d'entraînement positif dans la société, afin qu'elle devienne une pratique "librement consenti" et "volontaire" au même titre que "la nourriture, l'eau et l'habillement au quotidien".

Il faut encourager les cadres, les membres du Parti et la population à renforcer la pratique de l'épargne, à créer l'habitude de respecter le temps de travail, l'argent, les biens publics et les efforts du peuple. Il est nécessaire de promouvoir l'application des technologies, la transformation numérique, la réforme administrative, ainsi que de traiter efficacement les problèmes de harcèlement administratif et les obstacles rencontrés par les citoyens et les entreprises, de lutter contre la "corruption de bas niveau", de surmonter la "peur de la responsabilité", l'esquive, la crainte de l'erreur et l'inaction. Il ne faut pas exploiter la lutte contre la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs pour entraver les activités de développement ou en tirer des profits personnels.

Les organisations du Parti et les membres du Parti qui accomplissent bien ces tâches contribuent à renforcer la confiance du peuple dans la direction du Parti. Les ressources et les moyens qui sont utilisés de manière appropriée, contribuent à un développement durable non seulement pour le pays, mais aussi pour le monde.

Journaliste : En 2025, les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux auront lieu, en vue du XIVe Congrès national du Parti. Pour bien préparer et mener à bien les congrès du Parti à tous les niveaux, quels sont les points à prendre en compte, Monsieur le secrétaire général ?

Secrétaire général Tô Lâm : Les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux pour la période 2025-2030 constituent une vaste activité politique et le XIVe Congrès national du Parti marquera une étape importante sur la voie du développement du pays et du peuple.

Pour préparer et organiser le Congrès, il y a deux tâches cruciales : d'une part, la préparation des documents à soumettre au Congrès, et d'autre part, la préparation des ressources humaines, conformément à l'esprit de la Directive N°35-CT/TW du 14 juin 2024 du Politiburo. Les documents du Congrès cette fois-ci doivent être de haute qualité, constituant le fruit de l'intelligence collective de tout le Parti, du peuple et de l'armée, servant de base pour orienter les autres documents et devenant la "lumière qui guide" les actions à mener durant le mandat du Congrès et dans les années suivantes.

Lors de la rédaction des documents, nous continuons à saisir en profondeur les pensées directrices du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong, en particulier les trois principes fondamentaux : persévérance et innovation ; héritage et se développement ; combinaison harmonieuse entre théorie et pratique, ainsi qu'entre recherche théorique, bilan pratique et orientation des politiques.

Le contenu des documents doit être exprimé en termes de points de vue et de politiques. Il est nécessaire de résumer et d'évaluer clairement les résultats et les réalisations du XIIIe mandat et des 40 années de renouveau, ainsi que les causes et les leçons apprises ; notamment en clarifiant les résultats, les nouvelles approches et les fondations qui ont été établies ; d'identifier et d'explorer les orientations, missions et solutions émergentes, porteuses de vitalité issues de la pratique et des nouveaux facteurs pratiques ; ainsi que les politiques et orientations confirmées par la réalité comme étant justes et adaptées, ou nécessitant des ajustements, des compléments et un développement continu. Les documents du Congrès doivent susciter la fierté et la confiance des cadres, des membres du Parti et du peuple envers la direction juste et éclairée du Parti, ainsi que les objectifs et la voie vers le socialisme choisie par l'Oncle Hô et par toute notre nation.

À chaque Congrès, le travail du personnel joue un rôle très important. Il doit donc être préparé avec soin et prudence. Les cadres sélectionnés doivent être exemplaires et exceptionnels, posséder suffisamment de courage, de qualités, d'intelligence, de capacité de leadership, d'expertise professionnelle et une grande crédibilité auprès du peuple et au sein du Parti pour résoudre les tâches au niveau stratégique ; faire preuve d'un sens aigu de la discipline et de liens étroits avec le peuple tout en favorisant l'unité au sein du Parti et de toute la nation pour guider le pays dans la prochaine phase de développement. Par conséquent, les sous-commissions préparatoires du Congrès doivent continuer à travailler de toute urgence, avec le plus grand sens des responsabilités devant le Parti et le peuple, pour mener à bien leur travail et contribuer au succès du Congrès.

Journaliste : Un nouveau printemps s'annonce, apportant de nouvelles aspirations, convictions et enthousiasmes. Quel message souhaitez-vous adresser aux compatriotes, aux soldats à travers le pays, aux Vietnamiens résidant à l'étranger, ainsi qu'aux amis internationaux ?

Secrétaire général Tô Lâm : En 2025, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée s'efforceront d'accélérer la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIIIe Congrès du Parti, célébreront de manière significative le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2025), le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975-2025), le 135e anniversaire de la naissance de l'Oncle Hô bien-aimé (19 mai 1890-2025), ainsi que le 80e anniversaire de la naissance de la République démocratique du Vietnam - l'actuellement République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945-2025)... Dans un contexte mondial marqué par de nombreuses opportunités et avantages, mais également par des défis et des difficultés, sous la direction du Parti communiste du Vietnam et en s'appuyant sur la force de la grande union nationale, le lien étroit entre la volonté du Parti et l'aspiration du peuple, la valorisation de l'esprit d'autonomie, de confiance, d'autonomie et de fierté nationale, le Vietnam entrera progressivement dans une nouvelle ère, une ère du progrès national. Le pays continuera ainsi de contribuer davantage à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde, conformément au souhait du Président Hô Chi Minh de "construire un Vietnam pacifique, uni, indépendant, démocratique et prospère, contribuant dignement à la cause révolutionnaire mondiale". Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens souhaitent continuer à recevoir le soutien et la coopération étroite des amis, partenaires et peuples épris de paix à travers le monde.

À l'occasion du Nouvel An lunaire du Serpent, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, je tiens à adresser mes vœux de santé, de bonheur et de succès à tous nos compatriotes, soldats à travers le pays, à nos compatriotes résidant à l’étranger ainsi qu'à nos amis internationaux !

Journaliste : Merci monsieur le secrétaire général ! Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, une nouvelle année de santé, de prospérité et de bonheur.

VNA/CVN