Le projet de résolution sur les politiques pour Nghê An sera discuté le 6 juin

Poursuivant sa 7 e session de la XV e législature, l'Assemblée nationale (AN) continue de consacrer jeudi matin 6 juin à la séance de questions au gouvernement sur le quatrième groupe de questions dans le domaine de la culture, des sports et du tourisme.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, et les membres concernés du gouvernement expliqueront les questions connexes.

Autorisé par le Premier ministre, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà donnera des explications plus détaillées sur certaines questions liées aux quatre groupes de questions soulevées lors de la séance de questions au gouvernement et répondra également directement à d'autres questions. Ensuite, l'AN tiendra une discussion privée sur le travail du personnel.

Dans l'après-midi, l'AN écoutera la proposition et le rapport de vérification du projet de loi sur la justice pour les mineurs.

Après cela, les députés discuteront dans la salle du projet de résolution de l'AN sur le complément pilote de mécanismes et de politiques pour le développement de la province de Nghê An (Centre).

Ce projet de résolution présente 14 politiques couvrant la gestion financière et budgétaire de l'État, la gestion des investissements, la gestion urbaine et des ressources forestières et l'organisation des appareils et du personnel.

VNA/CVN