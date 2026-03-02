Hô Chi Minh-Ville : transition verte avec 169 bus électriques mis en service

À partir du 1 er mars, Hô Chi Minh-Ville franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de mobilité durable avec la mise en circulation de 169 bus entièrement électriques sur neuf lignes urbaines.

L'initiative, annoncée par le Centre de gestion des transports publics relevant du Département municipal de la Construction, illustre la volonté croissante de la métropole de réduire son empreinte carbone et de moderniser son réseau de transport collectif.

Les lignes 32, 38, 45, 53, 64, 93, 127, 140 et 148, désormais exploitées par VinBus, desservent les principales gares routières, le centre de Bên Thành ainsi que plusieurs zones résidentielles et périurbaines. Leur conversion intégrale à des véhicules 100% électriques constitue une avancée significative dans la restructuration écologique du système de transport public.

Les bus déployés, modèles EB 6 et EB 8 fabriqués par VinFast, offrent une capacité de 30 à 60 places. Conçus pour répondre aux contraintes d’une circulation dense, ils se distinguent par leur format optimisé, facilitant les déplacements dans les quartiers centraux comme dans les zones à forte densité de population.

Au-delà de la modernisation technologique, l’impact environnemental est notable. Fonctionnant exclusivement à l’électricité, ces véhicules n’émettent aucun gaz d’échappement et réduisent considérablement les nuisances sonores et les vibrations, améliorant ainsi la qualité de vie urbaine. Ils sont par ailleurs équipés d’un plancher bas et d’une rampe d’accès pour les personnes âgées et à mobilité réduite, de systèmes de vidéosurveillance, d’écrans d’information numériques, ainsi que du Wi-Fi et de ports USB, répondant aux standards d’un transport public moderne et inclusif.

Selon les autorités municipales, la ville compte actuellement 2 325 bus répartis sur 180 lignes. Parmi celles-ci, 66 utilisent des véhicules écologiques, dont 50 lignes électriques et 16 fonctionnant au gaz naturel comprimé, représentant près de 48,4% du réseau. Ce chiffre témoigne d’une transition déjà bien engagée.

Ho Chi Minh-Ville ambitionne désormais de disposer d’un réseau de transport public entièrement vert d’ici 2030. Dans un contexte de croissance urbaine rapide et de pression environnementale accrue, le développement d’une mobilité propre apparaît comme un levier stratégique pour concilier expansion économique, qualité de l’air et résilience climatique.

À travers cette nouvelle mise en service, la métropole confirme son engagement en faveur d’un modèle de développement urbain durable, aligné sur les objectifs nationaux de transition énergétique et de neutralité carbone à long terme.

VNA/CVN