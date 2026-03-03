Pêche INN : un capitaine poursuivi pour organisation de sortie illicite vers les eaux philippines

Selon la Police de la province de Dak Lak, le 2 mars, l’Agence d’enquête de la Police provinciale a décidé d’engager des poursuites pénales contre Vo Quôc Toai (né en 1990, domicilié dans le quartier de Tuy Hoa, province de Dak Lak) pour "organisation de la sortie illégale du territoire" en vertu du paragraphe 1, article 348 du Code pénal vietnamien. Il fait également l’objet d’une interdiction de quitter son lieu de résidence.

En avril 2025, lors d’une campagne de pêche en mer, le bateau PY-96896-TS, dont Vo Quôc Toai était le capitaine, a retiré son dispositif de surveillance par satellite et l’a transféré sur le navire PY-90479-TS, commandé par son frère cadet, afin d’échapper au contrôle et au géolocalisation des services d’inspection des pêches vietnamiens. Il a ensuite conduit son embarcation avec quatre pêcheurs à bord dans les eaux philippines pour y pratiquer la pêche illégale.

Le navire PY-96896-TS a été arraisonné par les autorités philippines le 9 mai 2025. Dès réception de l’information, le Comité populaire provincial de Dak Lak a adressé une dépêche au ministère des Affaires étrangères afin de solliciter un appui consulaire et la protection des pêcheurs concernés.

Le 15 août 2025, la Direction des pêches et de la surveillance des ressources halieutiques a été informée que le navire avait écopé d’une amende de 500.000 PHP (environ 250 millions de dôngs).

Après leur rapatriement avec l’assistance des autorités vietnamiennes, les cinq pêcheurs ont été remis à la Police provinciale de Dak Lak pour audition et clarification des faits, notamment concernant la responsabilité du capitaine et des personnes impliquées dans l’exploitation du navire PY-96896-TS.

La Police provinciale, en coordination avec les organes compétents, a finalisé le dossier et engagé les poursuites conformément à la loi. Un rapport a également été transmis au Premier ministre et au Comité directeur national chargé de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU).

L’enquête se poursuit afin de compléter le dossier et d’élargir les investigations.

