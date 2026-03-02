Une vague de froid déferle sur le Nord avec de la pluie et de l’humidité

Le Nord du Vietnam bénéficiera d’une dernière journée ensoleillée et chaude lundi 2 mars avant l’arrivée, dans la nuit, d’une nouvelle masse d’air froid qui apportera pluie, baisse des températures et forte humidité, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

>> Le froid s’invite aux célébrations du Nouvel An dans le Nord

>> Le temps devrait rester humide dans le Nord du Vietnam en mars

Photo : CTV/CVN

Les provinces du Nord et du Centre-Nord devraient connaître un temps chaud le 2 mars, avec des températures avoisinant les 30°C dans de nombreuses régions. Un léger brouillard matinal et quelques nuages épars sont prévus, le soleil faisant son apparition en milieu de journée, créant ainsi une douce atmosphère de début de printemps.

Cependant, ce temps clément sera de courte durée. Une masse d’air froid se déplace actuellement vers le sud et devrait atteindre les régions frontalières du Nord en fin de journée le 2 mars.

Dans la nuit du 2 au 3 mars, l’air froid touchera d’abord le Nord-Est, puis s’étendra au Centre-Nord, à la majeure partie du Nord-Ouest et à certaines régions du Centre.

En raison de la vague de froid, les provinces du Nord et du Centre-Nord connaîtront des pluies éparses, accompagnées d’orages isolés.

À partir de mardi 3 mars, les provinces du Nord et la province de Thanh Hoa connaîtront des températures plus froides la nuit et tôt le matin, avec des minimales comprises entre 15 et 18 degrés Celsius, et pouvant descendre en dessous de 14 degrés Celsius dans certaines zones montagneuses.

L’humidité accrue liée aux précipitations et à l’air froid pourrait entraîner une hausse du taux d’humidité dans les localités du Nord. Cependant, les météorologues n’ont pas émis d’alerte officielle concernant un risque d’humidité généralisée ou de "condensation humide" durant cette vague de froid.

À Hanoï, des pluies et des averses éparses, avec un risque d’orages, sont attendues à partir de la nuit du 2 mars. À partir du 3 mars, la capitale devrait connaître une baisse des températures durant la nuit et tôt le matin, avec des minimales de 16 à 18 degrés Celsius.

En mer, les vents du nord-est se renforceront pour atteindre force 6 à 7 (39-61 km/h), avec des rafales de force 8 à 9 (62-88 km/h), engendrant une mer agitée dans le golfe du Tonkin et la partie nord de la Mer Orientale. Les vagues devraient atteindre entre 2 et 4 mètres, risquant de perturber les activités maritimes.

Les météorologues ont également averti que du brouillard d’advection pourrait continuer à se former dans les provinces du Nord et du Centre-Nord ces prochains jours. Bien que moins dense que les semaines précédentes, ce brouillard pourrait réduire la visibilité sur les autoroutes et aux abords des aéroports, présentant des risques pour la circulation et les activités quotidiennes.

Il est conseillé aux habitants de rester vigilants face aux conditions météorologiques dangereuses, en particulier en mer et lors de leurs déplacements tôt le matin.

VNA/CVN