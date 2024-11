Une percée dans la coopération de la sous-région du Mékong dans la nouvelle période

Lors d'une interview accordée à la presse sur cette tournée de travail, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Thanh Binh a estimé que ce serait une opportunité pour les dirigeants de discuter des orientations de la coopération et d'aider ces mécanismes à entrer dans une nouvelle ère de développement de manière constamment. Sa présence du Premier ministre Pham Minh Chinh transmet une message significatif à la sous-région, à la région et à la communauté.

Premièrement, c'est d'améliorer le contenu de la coopération de la sous-région. À ces événements, le Premier ministre vietnamien et les dirigeants vont se concentrer sur de nouveaux enjeux, notamment l'innovation.

Deuxièmement, c'est d'instaurer la confiance politique entre les pays membres. Le dirigeant vietnamien aura des contacts avec des représentants de gouvernements, de localités, d'entreprises et d'habitants des pays voisins, contribuant ainsi à l'approfondissement des relations de bon voisinage ainsi qu'à la promotion d’une coopération économique, commerciale et d’investissement de plus en plus complète. En plus, sa tournée vise également à maintenir la bonne dynamique de développement des relations Vietnam - Chine, à concrétiser les perceptions communes de haut niveau conclues par les deux parties lors de la visite officielle en Chine du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm (en mai 2018), à maintenir des échanges et contacts de haut niveau, à renforcer la confiance politique et à promouvoir la coopération substantielle entre les deux pays.

Troisièmement, cette tournée contribuera à renforcer la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale. La participation du Premier ministre vietnamien à ces événements démontre l'engagement du Vietnam envers les mécanismes GMS, ACMECS et CLMV, la coopération dans la sous-région du Mékong en général, contribuant à promouvoir ces mécanismes ainsi qu'à ouvrir une nouvelle étape de développement.

Selon l'agenda, le dirigeant vietnamien prononcera des discours importants au 8e Sommet du GMS, au 10e Sommet de l'ACMECS et au 11e Sommet du CLMV ; aura des rencontres bilatérales avec des partenaires importants ; assistera à des activités de promotion du tourisme vietnamien ; visitera un certain nombre d'installations économiques et logistiques à Kunming et Chongqing, en Chine.

Le Premier ministre va rencontrer de nombreux partenaires importants et potentiel de Chine et rencontrer des expatriés vietnamiens en Chine.

Pham Minh Chinh va se concentrer sur la promotion des domaines de coopération conformes aux priorités de développement du Vietnam dans le nouveau contexte et rechercher activement des ressources pour développer des secteurs tels que les sciences, les technologies, l'innovation, l’intelligence artificielle, la transformation numérique et la transition verte, au service du développement socio-économique du Vietnam et en concrétisant ses engagements en matière de développement durable et de réduction de ses émissions.

Enfin, le diplomate Pham Thanh Binh s’est déclaré convaincu que la tournée du Premier ministre obtiendrait nombreux résultats concrets et substantiels pour le Vietnam et la sous-région du Mékong, contribuant ainsi au processus de construction de la communauté de l'ASEAN.

