Le PM part pour le 8e Sommet de la Sous-région du Grand Mékong

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera également au 10e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong, au 11e Sommet de coopération Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam, et aura des activités de travail en Chine.

C'est la première fois depuis 2018 que des activités de haut niveau se déroulent directement dans le cadre des mécanismes GMS (tous les trois ans), ACMECS et CLMV (tous les deux ans). Le Vietnam attache une grande importance aux mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong, considérant le GMS et l’ACMECS comme des mécanismes stratégiques, en lien avec les partenaires clés du Vietnam, et le CLMV comme un mécanisme visant à renforcer le soutien et l'attention de la communauté internationale au développement de la sous-région du Mékong.

Dans ces mécanismes, le Vietnam démontre une participation proactive et responsable, contribuant à l'intérêt commun de la région, améliorant l'efficacité de la coopération sous-régionale et mobilisant efficacement les ressources extérieures pour le développement national.

Ce voyage du Premier ministre se déroule dans un contexte où les relations de voisinage amical et le partenariat stratégique intégral et la ‘’communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de manière de plus en plus profonde et substantielle", se renforce de manière continue, profonde, complète et durable. Un point fort a été les visites de haut niveau entre les deux pays au cours des derniers temps.

La coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la Chine a connu des avancées significatives, avec la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux atteignant 171,9 milliards d'USD en 2023. La Chine reste le plus grand partenaire commercial et le deuxième marché d'exportation du Vietnam. Le Vietnam est le principal partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et le cinquième plus grand partenaire commercial de la Chine au monde.

Le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh transmet un message que le Vietnam attache une grande importance et contribue à la promotion des mécanismes GMS, ACMECS, CLMV, ainsi qu'à la coopération globale de la sous-région du Mékong, pour créer un tournant dans cette nouvelle phase de développement et en même temps, continuer de renforcer et de promouvoir les relations de voisinage amical, le partenariat stratégique global et la "communauré d'avenir partagé Vietnam - Chine", qui se développent de manière toujours plus profonde, complète et durable.

VNA/CVN