Des pistes pour promouvoir l’autonomisation des femmes dans la transformation numérique

La promotion de l’égalité des sexes dans ce domaine ne se limite pas à la protection des droits et des intérêts des femmes. Elle constitue également un levier stratégique pour leur permettre de libérer leur potentiel et leur créativité, maximisant ainsi leur contribution au développement national.

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La mise en œuvre de solutions concrètes pour renforcer les compétences numériques des femmes, généraliser l’usage des technologies dans leur quotidien et leur garantir un accès équitable aux opportunités de développement a été au cœur d’un séminaire scientifique national, organisé ce vendredi 6 novembre à Hanoï.

Coorganisé par le Comité central de l’Union des femmes du Vietnam (VWU) et l’Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), l’événement intitulé "Solutions pour promouvoir l’égalité des sexes dans la transformation numérique au Vietnam" a permis de partager les résultats de recherche et les expériences de terrain afin de formuler des mesures garantissant aux femmes un accès égalitaire aux bénéfices de la transition numérique.

Photo : VNA/CVN

Selon les intervenants, la promotion de l’égalité des sexes dans ce domaine permettra non seulement de protéger les droits et les intérêts des femmes, mais aussi de libérer leur potentiel et leur créativité au profit du développement national.

La promotion de l’égalité des sexes

Photo : VNA/CVN

Lors de son allocution d’ouverture, la vice-présidente de la VWU, Nguyên Thi Thu Hiên, a souligné que la mise en œuvre accélérée de la résolution N°57-NQ/TW du Politburo exige de renforcer les capacités des femmes et de leur garantir une égalité des chances dans le processus de transition numérique. Cette résolution porte sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Selon la responsable, la promotion de l’égalité des sexes dans le numérique permettra non seulement de protéger les droits et les intérêts des femmes, mais aussi de leur donner les moyens de mettre leur potentiel, leur créativité et leurs contributions au service du développement national.

Le Vietnam a enregistré des progrès significatifs en matière d’égalité des sexes, mais accuse un recul dans le classement général, selon le Global Gender Gap Report 2026 du Forum économique mondial (WEF).

Le pays a atteint un taux de parité de 97,1% dans le domaine de l’éducation et de 75,2% dans la participation et les opportunités économiques, se classant ainsi parmi les 50 économies les plus performantes au monde.

Toutefois, le Vietnam occupe la 84e place sur 145 économies dans l’Indice global de l’écart entre les genres, soit un recul de 10 rangs par rapport à 2025. Des disparités persistent entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de revenus, d’accès aux ressources ainsi que de participation aux sciences et à la technologie.

Les stéréotypes de genre, conjugués à la charge de travail domestique et aux responsabilités familiales, continuent de limiter les perspectives d’apprentissage et de carrière des femmes. Cette situation souligne la nécessité d’identifier les causes profondes de ces écarts, de cibler les priorités d’action et de lever les obstacles entravant l’accès des femmes à la transformation numérique.

La transformation numérique offre aux femmes de nouvelles opportunités pour étudier, travailler, entreprendre et élargir leurs débouchés commerciaux. Selon les délégués, elle facilite également leur accès aux services financiers, à la santé, à l’éducation, à la protection sociale et à la vie publique.

Le développement de l’emploi féminin

Si ces opportunités favorisent la réduction des inégalités de genre, leur impact concret dépend fortement du niveau d’accès aux équipements, de la connectivité internet, des compétences numériques et de l’accompagnement disponible. Les participants ont toutefois souligné que ce basculement technologique soulève des enjeux d’égalité bien plus larges que la simple fracture numérique.

Pour les délégués, l’égalité des genres à l’ère du numérique ne se résume pas à l’accès technique. Elle implique de garantir aux femmes un usage sécurisé de ces outils et de les associer à la gouvernance de cette transition. L’accent doit être mis sur l’adaptation aux mutations du marché du travail, le développement de l’emploi féminin dans le secteur scientifique et technologique, ainsi que sur le renforcement de leur capacité d’innovation et de décision.

Les débats ont également porté sur l’état des lieux de la parité dans le secteur, les freins à la participation des femmes au développement des technologies, ainsi que sur l’impact de l’intelligence artificielle et des outils numériques sur l’emploi, les revenus et la sécurité en ligne des femmes et des filles.

VNA/CVN