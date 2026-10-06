Le Vietnam prépare son décollage dans l’économie des drones

Le Bureau politique fixe l’objectif de mettre en service, d’ici 2030, trois zones nationales d’essais en vol et au moins un centre national de recherche et d’expérimentation consacré aux aéronefs sans pilote, ou drones (UAV).

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Selon la Conclusion publiée le 28 septembre sur l’exploitation, la gouvernance et la protection de l’espace aérien à basse altitude, le Bureau politique considère désormais cet espace comme une ressource nationale, un nouvel espace de développement et un domaine particulier relevant de la souveraineté nationale. Il appelle ainsi à renforcer l’autonomie du Vietnam dans les technologies, les infrastructures et les données afin d’accompagner l’essor de ce secteur stratégique.

Photo : VNA/CVN

Trois zones d’essais et un centre national d’ici 2030

Le Vietnam vise un taux de localisation supérieur à 30-40% pour les principales gammes d’UAV destinées à la production d’ici 2030, puis à plus de 85% à l’horizon 2045. Trois zones nationales d’essais en vol et au moins un centre national de recherche et d’expérimentation sur les drones devront être construits et mis en service d’ici 2030.

À l’horizon 2045, l’économie de l’espace aérien à basse altitude devra devenir un secteur économique et technologique majeur, l’un des nouveaux moteurs de croissance du pays, disposer d’une forte capacité de compétitivité dans la région et contribuer à hauteur d’environ 1,5% au PIB national.

Pour atteindre ces objectifs, la Conclusion demande de perfectionner le cadre juridique encadrant l’exploitation, la gouvernance et la protection de l’espace aérien à basse altitude. Les autorités étudieront également l’intégration des exigences correspondantes dans les plans nationaux et les plans d’urbanisme. Les zones d’essais en vol, les zones réglementées et les zones interdites de survol devront être clairement délimitées.

Un modèle national de gouvernance sera mis en place selon une approche unifiée et moderne, fondée sur les données et les plateformes numériques. La gestion tiendra compte des zones d’activité, de l’altitude, du type d’appareil et du niveau de risque, et couvrira l’ensemble du cycle, de l’enregistrement et de l’identification à l’autorisation, l’exploitation, la surveillance, l’inspection et le traitement des infractions.

Dès 2027, des normes et règlements techniques nationaux concernant les infrastructures, les équipements et les technologies de gestion devront être élaborés et finalisés conformément aux normes internationales. Les capacités d’essai, d’inspection, de certification et d’évaluation de la conformité seront également renforcées.

Photo : VNA/CVN

L’État jouera un rôle d’orientation et contribuera à stimuler le marché à ses débuts grâce à des mécanismes de commande publique, des projets pilotes et des applications dans le secteur public. Les entreprises, instituts de recherche et universités seront encouragés à participer à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation des UAV.

Un projet pilote à Diên Biên

Le Bureau politique demande de donner la priorité aux investissements dans les infrastructures essentielles à la gouvernance, à l’exploitation et à la protection de l’espace aérien à basse altitude. Celles-ci devront être développées selon une approche intégrée, moderne, mutualisée et interopérable avec les systèmes de gestion de l’espace aérien, de contrôle des vols militaires et civils et les autres systèmes spécialisés.

Le Vietnam développera cette industrie selon une approche à double usage, afin de maîtriser progressivement les technologies clés : gestion du trafic aérien à basse altitude, fabrication et pilotage des appareils, traitement automatisé des données de vol, technologies de l’information, de connexion et de positionnement, ainsi que technologies des matériaux, de la sûreté et de la sécurité.

La Conclusion prévoit également la création de complexes technologiques, de pôles industriels de production et de zones nationales d’essais en vol pour les UAV. Les entreprises engagées dans la recherche, la production, les essais et la commercialisation de produits et services liés aux drones, destinés au marché national ou à l’exportation, bénéficieront de politiques de soutien et d’incitations fiscales, de facilités de crédit et d’un meilleur accès au foncier.

Les drones sont appelés à investir de nombreux domaines, notamment la logistique, l’agriculture, la gestion des ressources, la protection de l’environnement, la surveillance des infrastructures, la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage, les urgences médicales ou encore les villes intelligentes.

Les nouvelles technologies, les produits, les services et les modèles économiques pourront bénéficier de mécanismes d’expérimentation encadrée, avec des périmètres, des durées, des critères d’évaluation et des dispositifs de surveillance clairement définis.

Le développement des ressources humaines constituera également une priorité. Les universités seront encouragées à élaborer des programmes de formation consacrés aux UAV, à l’économie de l’espace aérien à basse altitude et aux nouveaux métiers qui y sont liés, en adéquation avec les besoins des entreprises et du marché du travail.

Le ministère des Sciences et des Technologies travaille par ailleurs avec la province de Diên Biên, le ministère de la Défense et plusieurs entreprises à la mise en œuvre d’un projet pilote encadré consacré au développement de cette nouvelle économie. Selon le calendrier prévu, quelque 6.000 vols d’essai seront réalisés à Diên Biên. Les résultats serviront de référence pour perfectionner les politiques nationales dans ce domaine.

Quê Anh/CVN