De la préservation de la culture à l’innovation : les Vietnamiennes de l’étranger s’engagent

Depuis de nombreuses années, les femmes vietnamiennes de l’étranger assument leurs responsabilités familiales tout en contribuant à préserver et à faire rayonner l’identité culturelle nationale.

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L’engagement de ces intellectuelles et entrepreneuses, qui mettent leurs connaissances, leurs technologies et leurs ressources financières au service de la Patrie, illustre la convergence entre les orientations du Parti, l’attachement des compatriotes et les aspirations de la nation.

À l’occasion de la Journée de la femme vietnamienne, célébrée le 20 octobre, la VNA a recueilli les réflexions de femmes intellectuelles et entrepreneuses de la diaspora sur la portée concrète de la Résolution N°23-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 2 août 2026, relative au travail concernant les Vietnamiens de l’étranger.

Partageant l’orientation de la Résolution 23, qui considère les compatriotes de l’étranger comme des "ambassadeurs culturels", la Professeure-Docteure Phan Thi Trà My, présidente de l’Association des entreprises vietnamiennes en Chine, estime que ce texte met en lumière une idée essentielle : la culture ne doit pas seulement être préservée, elle doit aussi être partagée afin de devenir une forme de puissance douce et un pont reliant le Vietnam au monde.

À cet égard, les femmes jouent un rôle clé. Les mères contribuent à maintenir l’usage du vietnamien, les traditions culinaires et les coutumes familiales. Le port de l’ao dai lors d’événements locaux permet également de promouvoir les valeurs vietnamiennes et de favoriser la diplomatie populaire, l’investissement et le tourisme.

Trân Tuê Tri, Vietnamienne résidant à Singapour et fondatrice du Stamford Global Leadership Center, souligne que les femmes contribuent à préserver les racines culturelles pour les jeunes générations nées à l’étranger. Forte de 30 ans d’expérience dans le domaine des marques, elle suggère de valoriser le patrimoine culturel en développant des produits et des marques adaptés au marché international, à l’instar de l’"À Ố Show" ou de "Bac Bling". Elle souhaite que chaque femme devienne une ambassadrice culturelle capable de créer de nouvelles valeurs.

Concernant la valorisation des ressources de la diaspora, Trân Tuê Tri salue le fait que la Résolution 23 considère les Vietnamiens de l’étranger comme des acteurs à part entière du développement national. Au-delà des transferts de fonds, leurs compétences, leur expérience en matière de gestion et leurs réseaux internationaux constituent des atouts majeurs. Elle propose de créer une base de données qualifiée afin de mettre en relation les profils disponibles et les besoins réels, ainsi que d’instaurer des mécanismes de contribution flexibles et transparents, notamment pour mobiliser les jeunes talents.

Pour sa part, la Professeure-Docteure Phan Thi Trà My appelle à traduire rapidement les orientations de la Résolution en mesures concrètes, grâce à des mécanismes clairs, à des interlocuteurs dédiés et à des programmes de coopération opérationnels. Concernant Hô Chi Minh-Ville, elle recommande de désigner des interlocuteurs précis pour chaque groupe d’experts et de définir clairement les besoins ainsi que les domaines dans lesquels des projets pilotes pourraient être mis en œuvre.

Partageant cette approche, Ngô Pham Trân, présidente de l’Association des entreprises vietnamiennes à Taïwan (Chine), préconise la création d’un organisme de soutien assorti de mesures incitatives à l’intention des Vietnamiens de l’étranger souhaitant investir dans leur pays d’origine. Elle suggère également d’étudier la mise en place d’un cadre juridique spécifique à leur situation, afin qu’ils ne soient pas assimilés à des investisseurs étrangers et que leur engagement à long terme soit facilité.

Les témoignages de ces femmes mettent en évidence les possibilités concrètes offertes par la Résolution 23. À condition que leurs aspirations trouvent un écho dans des politiques souples, transparentes et adaptées, les compétences, les réseaux et les ressources des Vietnamiens de l’étranger pourront constituer un trait d’union solide entre la diaspora et le pays, contribuant ainsi au développement du Vietnam dans sa nouvelle ère.

VNA/CVN