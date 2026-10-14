HCM-Ville célèbre la Journée nationale de la transformation numérique 2026
Hô Chi Minh-Ville célèbre la Journée nationale de la transformation numérique 2026 à travers une série d’événements d’ampleur, diffusant largement l’esprit d’innovation et l’intégration des technologies dans tous les domaines du quotidien.
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À l’occasion de la Journée nationale de la transformation numérique 2026 (10 octobre), Hô Chi Minh-Ville illustre son engagement par une multitude d’initiatives concrètes visant à rapprocher les technologies des citoyens et des entreprises.
Au-delà des politiques publiques, la dynamique de transformation numérique s’étend désormais à l’ensemble des secteurs, de l’administration municipale à la santé, à l’éducation et aux transports, jusqu’aux marchés traditionnels. Cette mobilisation dessine un paysage numérique diversifié, dynamique et en pleine évolution.
|Cérémonie d’ouverture de la Journée du citoyen numérique 2026 à Hô Chi Minh-Ville, en présence des dirigeants municipaux, des représentants des différents services et secteurs ainsi que d’un grand nombre de citoyens. Cet événement marque le lancement d’une série d’activités technologiques à travers toute la ville.
|Des citoyens découvrent les services publics en ligne de niveau 4 et les solutions d’identification électronique dans un centre administratif. Les citoyens peuvent désormais effectuer facilement leurs démarches administratives en quelques clics sur leur appareil mobile.
|Le secteur de la santé poursuit la numérisation des données médicales et le déploiement des dossiers médicaux électroniques individuels. En photos : le personnel de l’hôpital Lê Văn Thịnh a intégré les données sanitaires et les dossiers médicaux des patients dans le système informatique.
|Le secteur éducatif de la ville accélère le développement des établissements scolaires intelligents afin de stimuler la créativité des jeunes générations. Les enseignants et les élèves interagissent dans une salle de classe intelligente.
|Les localités de Hô Chi Minh-Ville célèbrent la Journée nationale de la transformation numérique 2026. En photos : le quartier de Cho Quán organise le lancement des activités de transformation numérique, le 10 octobre.
|De jeunes entreprises présentent des solutions d’automatisation et d’intelligence artificielle sur leurs stands lors d’une exposition technologique.
|Les jeunes bénévoles de l’équipe «Citoyenneté numérique» accompagnent directement les personnes âgées dans l’utilisation des applications et services numériques destinés aux citoyens.
Texte et photos : Quang Châu/CVN