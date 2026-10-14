HCM-Ville célèbre la Journée nationale de la transformation numérique 2026

Hô Chi Minh-Ville célèbre la Journée nationale de la transformation numérique 2026 à travers une série d’événements d’ampleur, diffusant largement l’esprit d’innovation et l’intégration des technologies dans tous les domaines du quotidien.

>> Une transformation numérique au service de la population

>> Faire entrer le patrimoine culinaire de Hô Chi Minh-Ville dans l’univers numérique

>> Hô Chi Minh-Ville accompagne les PME dans leur transformation numérique

À l’occasion de la Journée nationale de la transformation numérique 2026 (10 octobre), Hô Chi Minh-Ville illustre son engagement par une multitude d’initiatives concrètes visant à rapprocher les technologies des citoyens et des entreprises.

Au-delà des politiques publiques, la dynamique de transformation numérique s’étend désormais à l’ensemble des secteurs, de l’administration municipale à la santé, à l’éducation et aux transports, jusqu’aux marchés traditionnels. Cette mobilisation dessine un paysage numérique diversifié, dynamique et en pleine évolution.

Texte et photos : Quang Châu/CVN