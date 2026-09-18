E-transforamtion

La technologie devient un moteur direct de la nouvelle croissance

À Hô Chi Minh-Ville, Tech4Life 2026 met en lumière le rôle des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et de la DeepTech dans la transformation du modèle de croissance. La ville entend devenir un "Living Lab" pour tester, valoriser et déployer les innovations à grande échelle.

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Le 17 septembre, l’Association vietnamienne des logiciels et des services de technologies de l’information (VINASA), en collaboration avec le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, a organisé l’Exposition et Conférence internationale Tech4Life 2026 sous le thème "La technologie au service de la vie". L’événement vise à connecter la technologie et l’innovation aux enjeux de développement réels des autorités, des entreprises et de la société, en se concentrant sur les technologies fondamentales, les données, l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation...

Selon Nguyên Dinh Thang, membre du Conseil fondateur de la VINASA, Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase de développement où les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l'économie numérique jouent un rôle croissant dans le modèle de croissance. Cela ouvre un espace pour une intégration plus profonde de la technologie dans les secteurs économiques, les activités des entreprises et la gestion urbaine. L’exigence actuelle ne se limite plus à savoir "si la transformation numérique a eu lieu ou non", mais à déterminer clairement comment la technologie permet d’augmenter la productivité, de réduire les coûts, de raccourcir les délais, d’améliorer la qualité, de générer des revenus supplémentaires et de créer de nouveaux marchés.

Il s’agit du passage de la transformation numérique à une croissance fondée sur les technologies numériques. La question essentielle n'est plus "ce que la technologie peut faire", mais quels problèmes elle va résoudre, quelle valeur elle va créer, à quelle échelle elle sera déployée et à quelle vitesse elle pourra être dupliquée. Les domaines allant de l’IA, de la fintech (technologie financière), des données, de la logistique, des usines, des zones industrielles aux transports intelligents, aux UAV (véhicules aériens non habités) et aux technologies autonomes doivent être connectés dans une vision commune, améliorant ainsi la productivité, la compétitivité et la résilience de l'économie. L'approche doit être définie selon le principe : "le problème de développement est le point de départ; la technologie est le moyen; la valeur créée est la mesure".

Les nouveaux modèles doivent être testés via des mécanismes appropriés, puis évalués, commercialisés et dupliqués. L'efficacité doit être mesurée par la productivité, les coûts, le temps, le chiffre d'affaires, les marchés et la valeur ajoutée.

Selon Nguyên Dinh Thang, Hô Chi Minh-Ville réunit de nombreuses conditions pour devenir un "Living Lab",un laboratoire grandeur nature pour les nouvelles technologies, grâce à sa taille économique importante, son écosystème d’innovation dynamique, sa communauté d’entreprises et des défis suffisamment grands pour tester, perfectionner et déployer les technologies à grande échelle. Si un environnement favorable aux essais, à l’évaluation, à la commercialisation et à la duplication est mis en place, la ville résoudra non seulement ses propres défis de développement, mais pourra également créer des produits, des plateformes et des modèles technologiques "Make in Vietnam" capables d’accéder aux marchés régional et international.

Le directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville a indiqué que, dans le processus de transformation profonde du modèle de croissance fondé sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, l’IA et les technologies fondamentales (DeepTech) constituent les moteurs de la restructuration des quatre piliers économiques stratégiques. Cela permettra de façonner un nouveau centre financier international, un écosystème logistique intelligent, une production de haute technologie et d'ouvrir l'économie à basse altitude.

En réalité, la capacité de maîtrise des technologies fondamentales des ingénieurs et des entreprises vietnamiennes n’est pas faible, mais le niveau d’application de la DeepTech dans la pratique reste lent. De nombreuses solutions s’arrêtent à la phase d'essai et la technologie ne s'est pas encore transformée en capacité de production réelle, en raison d'un fossé entre les entreprises technologiques et les besoins des secteurs d'application, du manque d'encadrement juridique pour les nouvelles technologies et des difficultés d’accès aux capitaux. Pour lever ces obstacles, la ville a mis en œuvre de nombreuses solutions, créant ainsi les bases pour que la technologie s'intègre rapidement dans la vie quotidienne. En particulier, Hô Chi Minh-Ville tirera le meilleur parti de la loi sur le développement urbain afin de perfectionner ses institutions, ses mécanismes d’expérimentation (Sandbox), de renforcer les investissements dans les infrastructures numériques et d’améliorer la maîtrise des technologies stratégiques.

Texte et photos : Quang Châu/CVN