Hanoï, cinquième ville au monde pour la vitesse de l’internet mobile

Hanoï a gagné cinq places dans le classement mondial des villes offrant les connexions mobiles les plus rapides, se hissant au cinquième rang en août 2026.

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Selon le "Speedtest Global Index" publié par Ookla pour le mois d’août 2026, la capitale vietnamienne a enregistré un débit médian descendant de 493,37 Mbit/s sur les réseaux mobiles.

Outre ces performances en téléchargement, Hanoï a affiché un débit médian montant de 93,98 Mbit/s et une latence de seulement 19 millisecondes.

Quatre villes devancent Hanoï : Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, avec 702,28 Mbit/s ; Al Rayyan, au Qatar, avec 625,63 Mbit/s ; Doha, au Qatar, avec 532,09 Mbit/s ; et Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec 522,64 Mbit/s.

La capitale vietnamienne a ainsi devancé plusieurs grandes villes internationales, notamment Stockholm, en Suède, avec 411,79 Mbit/s ; Koweït, au Koweït, avec 376,36 Mbit/s ; et Rio de Janeiro, au Brésil, avec 366,96 Mbit/s.

Dans le classement des connexions fixes à haut débit, Hanoï a en revanche reculé de deux places, se classant au 30e rang mondial, avec un débit médian descendant de 251,94 Mbit/s, un débit montant de 199,35 Mbit/s et une latence de 4 millisecondes.

De son côté, Hô Chi Minh-Ville a gagné quatre places pour atteindre le 54e rang mondial dans la catégorie de l’internet mobile, avec un débit médian descendant de 175,91 Mbit/s. La ville a également progressé d’une place dans le classement de l’internet fixe à haut débit, se hissant au 14e rang mondial avec un débit médian descendant de 298,38 Mbit/s.

À l’échelle nationale, le Vietnam a également enregistré de bonnes performances dans les classements mondiaux des télécommunications en août 2026.

Pour l’internet mobile, le pays a gagné une place pour se hisser au neuvième rang mondial, avec un débit médian descendant de 219,93 Mbit/s, soit plus du double de la médiane mondiale, établie à 109,05 Mbit/s.

Les Émirats arabes unis ont conservé la première place mondiale pour l’internet mobile, avec un débit médian descendant de 675,51 Mbit/s, devant le Qatar (535,94 Mbit/s) et le Koweït (399,92 Mbit/s).

Dans la catégorie de l’internet fixe à haut débit, le Vietnam s’est classé au huitième rang mondial, avec un débit médian descendant de 301,48 Mbit/s, nettement supérieur à la médiane mondiale de 129,68 Mbit/s. Singapour a dominé ce classement, avec un débit médian descendant de 462,50 Mbit/s.

L’amélioration rapide des performances de l’internet mobile au Vietnam, notamment à Hanoï, s’explique en grande partie par la commercialisation des services 5G et l’extension continue de la couverture du réseau.

Selon les données du ministère des Sciences et des Technologies, les réseaux 4G couvrent désormais 99,8% de la population, tandis que la couverture 5G atteint environ 91,9%.

VNA/CVN