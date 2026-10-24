Des femmes autonomes, courageuses, patriotes et responsables

La semaine dernière, la Une du numéro 42 nous invitait sur les rives du fleuve Hậu, à Cần Thơ. L’Union des femmes de cette ville méridionale y avait inauguré un festival de l’ áo bà ba (tunique ample traditionnelle du Sud) et de l’ áo dài (longue tunique fendue, tenue emblématique des Vietnamiennes), placé sous le thème “Charmes du Sud”.

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Nous tenions entre les mains sans doute la plus belle Une de l’année 2026. Ce numéro célébrait le 96e anniversaire de l’Union des femmes vietnamiennes (1930-2026) ainsi que la Journée de la femme vietnamienne, que l’on fête le 20 octobre.

Les célébrations de cette année comprennent notamment la remise du Prix des femmes du Vietnam 2026 et du Prix Nguyễn Thị Định, qui distingue 32 fonctionnaires et membres de l’Union dans tout le pays. Elles soulignent aussi le rôle des femmes comme moteur des grandes mutations économiques, écologiques et technologiques.

Face aux défis contemporains, l’Union a lancé un vaste mouvement d’émulation nationale. Son but : promouvoir un modèle de femme moderne, autonome, courageuse, patriote et responsable, fidèle aux valeurs traditionnelles de résilience et de dévouement familial, mais dotée de nouvelles compétences pour l’économie mondiale.

Pour l’Union, il est temps de libérer le potentiel intellectuel des femmes grâce à l’éducation tout au long de la vie, et de leur offrir des atouts essentiels : culture numérique, compétences financières, accompagnement en santé mentale. Mieux armées, elles pourront s’investir davantage, partout dans le pays, dans des domaines porteurs comme la recherche, l’entrepreneuriat ou la gouvernance.

Le virage numérique est pour elles une priorité majeure. Un plan d’action de 80 jours vise à lever les principaux obstacles. L’Union organise par ailleurs un concours pour désigner les meilleures “ambassadrices” de cette évolution dans les trois régions du pays. L’objectif est d’identifier des relais capables de promouvoir une société où citoyens et familles sont connectés, en sécurité et responsables.

Ce numéro 42 a montré ainsi comment l’Union associe modernisation, développement des compétences et reconnaissance de la contribution féminine, par des concours, des récompenses et des commémorations. Son action se déploie aux niveaux national et international, notamment au sein de l’ASEAN.

Messieurs, avez-vous acheté des fleurs, des chocolats ? Réservé une table dans le meilleur restaurant de votre ville ? Préparé une surprise ou fait une déclaration ce jour-là ? Non ? Il est encore temps de vous rattraper, et n’oubliez pas de me remercier !

Hervé Fayet/CVN