Quang Ninh accueille la Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026

La Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026 (VIDW 2026) s’ouvre le 28 octobre à Quang Ninh (Nord). Pendant trois jours, environ 500 délégués vietnamiens et internationaux échangeront sur la gouvernance de l’IA, la transformation numérique et la coopération technologique.

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Photo : VNA/CVN

La Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) se tient du 28 au 30 octobre dans la ville septentrionale de Quang Ninh, réunissant environ 500 délégués vietnamiens et internationaux. Organisée par le ministère des Sciences et des Technologies, elle a pour ambition de renforcer le dialogue sur les politiques, d’élargir la coopération internationale et de promouvoir la recherche, le développement, le transfert et la commercialisation des technologies numériques stratégiques.

Dans son discours de bienvenue, Nguyên Van Công, vice-président du Comité populaire de la ville de Quang Ninh, a affirmé que la VIDW constitue une plateforme importante permettant aux organes de gestion, aux experts, aux organisations internationales et à la communauté des entreprises d’échanger leurs expériences, de partager leur vision et de promouvoir la coopération en matière de développement des technologies stratégiques et d’innovation. L’événement offre également à Quang Ninh l’occasion de renforcer la mise en relation des ressources et de stimuler la recherche, le transfert et l’application des technologies au service d’un développement concret.

Une gouvernance sûre de l’IA au cœur des débats

Placée sous le thème "Connectivité intelligente : gouvernance de l’IA et transformation numérique", la manifestation s’articule autour de trois volets principaux : un forum de haut niveau sur les technologies stratégiques, des forums et conférences consacrés à la coopération internationale, ainsi qu’une exposition de produits technologiques remarquables.

Dans son discours d’ouverture, Vu Hai Quân, ministre des Sciences et des Technologies, a souligné que le Vietnam considère l’intelligence artificielle (IA) comme une technologie stratégique et un moteur essentiel de l’innovation du modèle de croissance, de l’amélioration de la productivité et du renforcement de la compétitivité nationale. Le pays oriente sa stratégie vers une transformation nationale globale fondée sur l’IA, faisant de cette technologie une capacité centrale articulée autour de trois piliers prioritaires.

La vision du Vietnam repose sur une IA au service de l’humain, accessible à tous, maîtrisée par le Vietnam et construite en partenariat avec le monde. L’autonomie ne signifie pas le repli sur soi, mais la capacité de coopérer sur un pied d’égalité et de partager les valeurs. Le Vietnam est par ailleurs prêt à coopérer avec les gouvernements, les organisations internationales, les universités et les entreprises dans les domaines de la recherche et du développement, de la formation des ressources humaines, de l’élaboration de normes techniques, du partage des données, de la promotion des flux de données transfrontaliers et du déploiement d’applications concrètes de l’IA.

Photo : VNA/CVN

La journée d’ouverture, le 28 octobre, est marquée par une session inaugurale de haut niveau et une table ronde ministérielle. Les échanges porteront notamment sur le développement et la maîtrise des technologies numériques stratégiques, des données et des infrastructures numériques, la recherche technologique et sa commercialisation, ainsi que sur une gouvernance de l’intelligence artificielle sûre et responsable.

Une coopération internationale élargie

La coopération internationale occupe une place centrale dans le programme. Aujourd’hui, le 28 octobre, se tiennent le Forum de coopération numérique ASEAN - Union européenne, le Forum Vietnam - Australie sur la coopération numérique, ainsi qu’un dialogue interrégional sur le renforcement des capacités en matière d’intelligence artificielle.

Le 29 octobre, l’accent sera mis sur la coopération technologique spécialisée, avec la Conférence ASEAN sur la 5G et le Forum de coopération scientifique et technologique Vietnam - Union européenne. Des ateliers aborderont également les infrastructures numériques de confiance, la coopération Vietnam - Chine dans la recherche et les applications de l’IA, ainsi que la coopération Vietnam - Japon dans ce domaine.

Un Forum de coopération numérique Vietnam - République de Corée est par ailleurs prévu à Hanoï. Il portera sur les technologies numériques stratégiques, le développement des ressources humaines et le transfert de technologies.

Une vitrine des technologies stratégiques

Parallèlement aux discussions et aux forums, une exposition organisée les 28 et 29 octobre présentera des solutions en matière d’intelligence artificielle, de 5G, d’Internet des objets (IoT), de big data et d’autres technologies numériques stratégiques. Elle offrira aux entreprises, aux instituts de recherche et aux partenaires internationaux l’occasion d’établir des contacts et d’explorer de nouvelles pistes de collaboration.

Des rencontres bilatérales entre les dirigeants du ministère des Sciences et des Technologies et des partenaires internationaux sont également prévues en marge de l’événement, afin de faire progresser des initiatives de coopération concrètes.

À travers cette série d’activités, la VIDW 2026 ambitionne d’élargir le réseau de partenaires du Vietnam, de relier son écosystème technologique national à la région et au monde, et de mobiliser des ressources pour la recherche, le développement et le transfert de technologies.

Une visite culturelle dans la province de Quảng Ninh clôturera l’événement, le 30 octobre.

Thuy Hà/CVN