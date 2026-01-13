Des maisons construites par la confiance et l’élan collectif

En écho à la campagne Quang Trung, visant la construction et la réparation de logements au profit des habitants du Centre durement touchés par les catastrophes naturelles, les unités concernées ainsi que les provinces et villes ont achevé, en l’espace d’un mois, l’ensemble des travaux de réparation.

Actuellement, les unités, provinces et villes accélèrent l’exécution des chantiers afin d’atteindre l’objectif de finaliser la construction des maisons avant le 15 janvier. Cette démarche permettra aux populations sinistrées de stabiliser rapidement leur vie quotidienne et contribuera à célébrer le XIVe Congrès national du Parti.

Un "ordre du cœur"

Déployée dans l’ensemble des localités du Centre, la campagne Quang Trung suscite une mobilisation active des forces locales, des unités relevant des ministères de la Défense et de la Police, de la Ve Région militaire ainsi que des entreprises. Tous les participants accomplissent leur mission avec le plus haut sens des responsabilités, considérant cette campagne comme un véritable "ordre du cœur".

"Dans le cadre de la campagne Quang Trung, la Ve Région militaire est chargée de la construction de 590 nouvelles maisons détruites et de la réparation de 334 toits gravement endommagés dans les provinces et villes du Centre", a déclaré le lieutenant-général Lê Ngoc Hai, commandant de la Ve Région militaire.

Depuis plus d’un mois, les unités du ministère de la Défense et de la Ve Région militaire ont mobilisé plus de 286.000 cadres et soldats, ainsi que 7.980 véhicules, en coordination avec les comités du Parti et les autorités locales, pour mener à bien la construction de 590 nouvelles maisons et la réparation de 334 habitations gravement endommagées.

Animés d’une volonté de fer et d’une détermination sans faille, les cadres et soldats ont travaillé jour et nuit, y compris les weekends et les jours fériés, sans se laisser décourager par la chaleur ou les intempéries. À ce jour, les travaux de réparation des maisons sont achevés à 100%, et 155 des 590 maisons prévues ont été entièrement construites.

Le 4 janvier, la Ve Région militaire, en coordination avec les Comités populaires des provinces de Dak Lak, Gia Lai, Khanh Hoà, Quang Ngai et de la ville de Dà Nang, a organisé la cérémonie d’inauguration et de remise de 155 maisons aux habitants.

Une campagne profondément humanitaire

La province de Dak Lak est l’une des localités comptant le plus grand nombre de logements à réparer ou à reconstruire, avec 892 maisons gravement endommagées nécessitant des réparations et 606 nouvelles maisons à construire. Au 6 janvier, l’ensemble des travaux de réparation était achevé à 100% dans toute la province, et 362 nouvelles maisons avaient été construites, dont 311 déjà remises aux bénéficiaires.

Dans la province de Gia Lai, plus de 27.500 maisons ont été réparées et 470 maisons sur les 674 prévues ont été nouvellement construites, soit plus de 70%. Participant activement à la campagne, le ministère de la Police a lancé l’opération "Vitesse en 15 jours et nuits" visant à construire des logements pour la population locale. Après près d’un mois de mobilisation, la police de Gia Lai, en coordination avec les forces renforcées, a inauguré et remis 29 maisons sur les 87 prévues ; les 58 restantes ont atteint un taux d’avancement supérieur à 80%.

"Il s’agit d’une campagne profondément humanitaire, illustrant clairement la responsabilité des forces de police au service du peuple", a souligné le général de division Nguyên Hông Nguyên, vice-directeur du Bureau du ministère de la Police.

Dans la province de Khanh Hoa, la campagne Quang Trung a été déployée dans un esprit d’urgence, mobilisant au maximum les ressources du Commandement militaire provincial, de la IVe Région navale, de la police provinciale ainsi que des unités militaires stationnées sur le territoire. Au 6 janvier, la province avait réparé 290 maisons, construit 72 nouvelles habitations et comptait 17 maisons en cours de construction, atteignant près de 95% du volume prévu. L’achèvement des travaux est prévu avant le 12 janvier afin de remettre les logements aux habitants avant le Têt du Cheval.

Dans la ville de Dà Nang, après plus d’un mois de mise en œuvre de la campagne, 361 maisons ont été réparées, atteignant 100% du plan, et 105 nouvelles maisons sur 144 ont été construites, soit 73%. Les 39 maisons restantes sont actuellement en cours de construction, avec plus de 70% des travaux déjà réalisés, et devraient être achevées avant le 15 janvier.

"Après les inondations, notre maison s’est effondrée et notre famille a tout perdu. Grâce au soutien du Parti, de l’État et des officiers et soldats de la Ve Région militaire, nous avons pu nettoyer et reconstruire notre maison. En seulement un mois, comme par miracle, nous avons pu emménager dans notre nouveau logement. Je remercie profondément le Parti, l’État et les militaires", a confié Lê Thi Cuc, du hameau de Phu Diên Trong, commune de Hoà Thinh, province de Dak Lak.

