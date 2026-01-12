Unis pour la sécurité des enfants en ligne

Le 11 janvier, à l’école Ngôi Sao Hoàng Mai (Hanoï), la cérémonie de clôture de la campagne "Jamais seul - en sécurité en ligne ensemble" 2025 a marqué l’aboutissement d’un vaste programme national d’éducation visant à protéger les mineurs dans l’espace numérique.

Photo : Vietnamplus/CVN

Initiée par l’Alliance pour la confiance numérique, sous l’égide de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi que des ministères de la Police, de l’Éducation et de la Formation et de la Santé, cette initiative a suscité un large écho au cours de deux mois de mise en œuvre.

S’exprimant lors de la cérémonie, le lieutenant-colonel Nguyên Tiên Cuong, du Département de la cybersécurité (A05) du ministère de la Police, a souligné la vulnérabilité des enfants isolés face aux cybermenaces. Il a précisé que la campagne avait permis d’identifier trois tactiques frauduleuses majeures : l’exploitation de la peur pour contrôler les émotions, la manipulation psychologique visant à instaurer une fausse confiance et l’incitation au contrôle des comportements.

Le bilan fait état de résultats particulièrement significatifs : plus de 1,5 milliard de vues sur les réseaux sociaux, 40 millions de personnes touchées et le soutien de près de 1.000 leaders d’opinion (KOL). Sur le terrain, la campagne a été déployée dans 6.100 établissements scolaires de 34 provinces et villes, sensibilisant quelque 8 millions d’élèves, d’enseignants et de parents à travers des formations et des activités parascolaires innovantes.

Des événements phares, dont un festival ayant attiré 100.000 visiteurs et un gala musical visionné 15 millions de fois, ont contribué à ancrer le message de solidarité et de vigilance.

Forte de ces résultats, l’Alliance pour la confiance numérique a annoncé la reconduction de la campagne en 2026, avec un accent particulier mis sur la prévention des abus en ligne. L’objectif demeure de bâtir un environnement numérique humain et fiable, afin que la jeunesse vietnamienne ne soit plus jamais seule face aux risques du monde numérique.

VNA/CVN