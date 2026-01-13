Campagne Quang Trung : le village de Bac Ai Tây se relève après les inondations

À Bac Ai Tây, dans la province de Khanh Hoà, plus de 300 soldats des forces spéciales ont reconstruit ou réparé trente maisons en moins d’un mois pour des familles de l’ethnie Raglai, frappées par des inondations d’une ampleur exceptionnelle.

Au cœur du parc national de Phuoc Binh, Bac Ai Tây retrouve progressivement un semblant de normalité à la suite des inondations historiques qui l’ont dévasté. Avant la catastrophe, ce village isolé abritait des maisons traditionnelles sur pilotis du peuple Raglai, intégrées au paysage forestier dense de la réserve naturelle.

Cette quiétude a été brutalement interrompue le 19 novembre 2025, lorsqu’un épisode pluvieux qualifié de "pluie du siècle" s’est abattu sur la région. Les six hameaux du village se sont retrouvés coupés du monde, encerclés par les eaux. De nombreuses habitations ont été détruites, laissant derrière elles un paysage de désolation.

Le premier décembre 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a lancé la "campagne Quang Trung" - une opération de reconstruction d’urgence baptisée en référence à la campagne militaire menée par le héros national Quang Trung. En moins d’un mois, des habitations solides ont remplacé les maisons effondrées ou lourdement endommagées.

Cette reconstruction express a été rendue possible par la mobilisation conjointe des autorités locales et de plus de 300 commandos relevant des forces spéciales du ministère de la défense, déterminés à permettre aux familles sinistrées de retrouver une vie stable avant le Nouvel an lunaire. Le lieutenant-colonel Lê Nhu Kiên, commissaire politique adjoint de la 5ᵉ brigade des forces spéciales, décrit des conditions de travail particulièrement éprouvantes.

"Nous adaptons immédiatement nos effectifs dès que la géographie complique les travaux. Certaines maisons se trouvent dans des zones où aucun véhicule ne peut accéder. Les matériaux doivent alors être acheminés à la main, à l’aide de charrettes ou portés sur le dos jusqu’aux chantiers", explique-t-il.

La situation de Bac Ai Tây, village enclavé dans le parc national de Phuoc Binh, complique considérablement l’approvisionnement. Le sable et les graviers disponibles sur place, grossiers et chargés d’impuretés, doivent être soigneusement tamisés pour garantir la solidité des constructions, conçues pour résister aux conditions climatiques des Hauts Plateaux.

L’intervention militaire ne s’est pas limitée à l’édification des maisons. Les soldats ont également dégagé plus de deux kilomètres de canaux de drainage et nettoyé les zones touchées afin de prévenir les risques sanitaires après les inondations. Certains soirs, les travaux se sont prolongés jusqu’à 23 heures, voire minuit, afin de stabiliser au plus vite les conditions de vie de la population.

La nuit du déluge restera gravée dans la mémoire de Kator Than, un villageois. Sa maison avait été gravement endommagée, contraignant sa famille à se réfugier pendant plusieurs jours au siège du comité populaire communal.

Devant sa nouvelle habitation, plus solide et plus spacieuse, l’émotion est palpable. "J’ai maintenant une maison neuve, plus belle qu’avant. Les soldats ont travaillé rapidement, avec un grand dévouement", confie-t-il.

Une cérémonie officielle de remise des maisons s’est tenue. En moins d’un mois, 21 maisons neuves ont été construites et 9 autres réparées à Bac Ai Tây. Les 30 familles bénéficiaires ont également reçu des biens de première nécessité, pour une valeur de 33 millions de dôngs chacune, grâce aux contributions des soldats et de donateurs anonymes.

La présidente du comité populaire communal, Nguyên Thi Minh Nguyên, souligne le caractère inédit de l’opération. "Je n’avais jamais vu une campagne de reconstruction aussi rapide. C’est une illustration concrète de la solidarité entre l’armée et la population : là où les difficultés surgissent, l’armée est présenté", constate-t-il.

Bac Ai Tây retrouve aujourd'hui son souffle. Ces toits neufs témoignent de la solidarité indéfectible unissant forces armées et populations, même loin des champs de bataille. Ils permettent aux Raglai de se réancrer dans leur territoire avec confiance, dans un environnement où résonnent désormais à nouveau les musiques de leur patrimoine culturel.

