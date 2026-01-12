De 400 à 902 villes : l'essor spectaculaire du réseau urbain en 40 ans de Renouveau

>> Le Vietnam souhaite investir dans le développement urbain intelligent grâce à une feuille de route claire
|L’architecte Dào Ngoc Nghiêm, vice-président de l’Association pour l’urbanisme et le développement du Vietnam.
|Photo : Vietnam+/CVN
Selon l’expert, l’industrialisation et la modernisation des quarante dernières années ont toujours été intimement liées à l’urbanisation. L’adoption, le 24 janvier 2022, de la Résolution N°06 par le Bureau Politique, relative à la planification, la construction, la gestion et le développement durable des villes vietnamiennes à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045, constitue une étape historique qui confirme le rôle fondamental de l’espace urbain dans la structure du développement national.
Se remémorant les débuts du Renouveau, Dào Ngoc Nghiêm a rappelé que le réseau urbain vietnamien était alors très modeste, comptant moins de 400 centres. Aujourd'hui, ce nombre a bondi pour atteindre plus de 902 villes, classées selon des catégories clairement définies.
Avec un taux d'urbanisation de 42,7%, l'économie urbaine contribue désormais à hauteur de 70% au produit intérieur brut (PIB) national. L'urbanisation a agi comme un catalyseur pour le secteur tertiaire, devenant un pôle d'attraction pour les talents et les avancées technologiques, a-t-il insisté.
Dans une analyse approfondie des résultats obtenus, Dào Ngoc Nghiêm a souligné que les grands projets d'infrastructures sont devenus les "artères" qui facilitent les flux économiques et relient les régions dynamiques. La qualité de vie et le bien-être social se sont considérablement améliorés, l'indice national d'espace habitable moyen atteignant près de 29 m2 par personne.
Parallèlement, les villes vietnamiennes ont commencé à trouver un équilibre harmonieux entre préservation du patrimoine et développement, s'adaptant avec souplesse aux changements climatiques et améliorant sans cesse leur classement à l'échelle mondiale.
|Avec un taux d'urbanisation de 42,7%, l'économie urbaine contribue désormais à hauteur de 70% au produit intérieur brut (PIB) national.
|Photo : VNA/CVN
De manière générale, Hanoï, la capitale, est considérée comme une ville pionnière en matière d'urbanisme. Depuis 1954, son plan d'urbanisme a connu neuf phases d'élaboration et de réajustement. Elle est la seule ville du pays à s'être dotée d'une loi sur les capitales, entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Suite à l'extension de ses limites administratives en 2008, Hanoï couvre une superficie de 3.349 km2, avec un taux d'urbanisation supérieur à 50% et un objectif de 65% à 72% d'ici 2030.
Pour concrétiser sa vision urbanistique, Hanoï concentre ses ressources sur des projets d'infrastructures clés, tels que les rocades 4 et 5 et les lignes de métro léger, afin de s'attaquer aux causes profondes des embouteillages dans le centre-ville.
L'architecte s'est dit convaincu que, forte de quarante années de rénovation et soutenue par la loi sur les capitales, Hanoï, grâce à une planification proactive et une mise en œuvre menée avec une forte volonté politique, réalisera sa vision et deviendra une métropole dynamique, agréable à vivre, durable et pionnière de cette nouvelle ère nationale.
