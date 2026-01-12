De 400 à 902 villes : l'essor spectaculaire du réseau urbain en 40 ans de Renouveau

Quarante ans après le lancement du Dôi Moi (Renouveau), le Vietnam récolte les fruits d'une planification et d'une gestion urbaines solides, propulsant le Vietnam dans une nouvelle ère de développement et lui insufflant une dynamique inédite, a déclaré l’architecte Dào Ngoc Nghiêm, vice-président de l’Association pour l’urbanisme et le développement du Vietnam, affiliée à l’Union nationale des associations scientifiques et technologiques.

Photo : Vietnam+/CVN

Selon l’expert, l’industrialisation et la modernisation des quarante dernières années ont toujours été intimement liées à l’urbanisation. L’adoption, le 24 janvier 2022, de la Résolution N°06 par le Bureau Politique, relative à la planification, la construction, la gestion et le développement durable des villes vietnamiennes à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045, constitue une étape historique qui confirme le rôle fondamental de l’espace urbain dans la structure du développement national.

Se remémorant les débuts du Renouveau, Dào Ngoc Nghiêm a rappelé que le réseau urbain vietnamien était alors très modeste, comptant moins de 400 centres. Aujourd'hui, ce nombre a bondi pour atteindre plus de 902 villes, classées selon des catégories clairement définies.

Avec un taux d'urbanisation de 42,7%, l'économie urbaine contribue désormais à hauteur de 70% au produit intérieur brut (PIB) national. L'urbanisation a agi comme un catalyseur pour le secteur tertiaire, devenant un pôle d'attraction pour les talents et les avancées technologiques, a-t-il insisté.

Dans une analyse approfondie des résultats obtenus, Dào Ngoc Nghiêm a souligné que les grands projets d'infrastructures sont devenus les "artères" qui facilitent les flux économiques et relient les régions dynamiques. La qualité de vie et le bien-être social se sont considérablement améliorés, l'indice national d'espace habitable moyen atteignant près de 29 m2 par personne.

Parallèlement, les villes vietnamiennes ont commencé à trouver un équilibre harmonieux entre préservation du patrimoine et développement, s'adaptant avec souplesse aux changements climatiques et améliorant sans cesse leur classement à l'échelle mondiale.

Photo : VNA/CVN

De manière générale, Hanoï, la capitale, est considérée comme une ville pionnière en matière d'urbanisme. Depuis 1954, son plan d'urbanisme a connu neuf phases d'élaboration et de réajustement. Elle est la seule ville du pays à s'être dotée d'une loi sur les capitales, entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Suite à l'extension de ses limites administratives en 2008, Hanoï couvre une superficie de 3.349 km2, avec un taux d'urbanisation supérieur à 50% et un objectif de 65% à 72% d'ici 2030.

Pour concrétiser sa vision urbanistique, Hanoï concentre ses ressources sur des projets d'infrastructures clés, tels que les rocades 4 et 5 et les lignes de métro léger, afin de s'attaquer aux causes profondes des embouteillages dans le centre-ville.

L'architecte s'est dit convaincu que, forte de quarante années de rénovation et soutenue par la loi sur les capitales, Hanoï, grâce à une planification proactive et une mise en œuvre menée avec une forte volonté politique, réalisera sa vision et deviendra une métropole dynamique, agréable à vivre, durable et pionnière de cette nouvelle ère nationale.

VNA/CVN