Gia Lai est ordonné d'achever de la campagne Quang Trung d'ici le 15 janvier

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a présidé, ce 12 janvier, une séance de travail avec les autorités de Gia Lai sur la reconstruction des logements détruits par le typhon N°13 et les inondations historiques de 2025, piliers de la "Campagne Quang Trung".

Photo : Sy Thang/VNA/CVN

Saluant la détermination locale, il a ordonné d’intensifier les efforts pour achever impérativement tous les chantiers avant le 15 janvier, afin de permettre aux sinistrés de célébrer le Nouvel An lunaire (Têt) dans leurs nouveaux foyers. Il a exigé de la Compagnie générale Truong Son une accélération de la cadence de travail pour finaliser les maisons de la zone de relogement d'An Quang.

Le vice-Premier ministre a insisté sur la gestion rigoureuse des 1.160 milliards de dôngs (44,23 millions de dollars) alloués par le gouvernement, en privilégiant l'aide financière directe aux habitants. Il a néanmoins fermement critiqué la lenteur du soutien au secteur agricole provincial, resté au point mort.

À long terme, il a préconisé une évaluation globale des zones à haut risque pour assurer une réinstallation durable de la population et limiter les futurs dégâts.

Selon le rapport provincial, les intempéries de novembre 2025 ont endommagé plus de 28.000 habitations, dont 674 se sont totalement effondrées. Grâce à la mobilisation de 1.200 militaires et 650 policiers, 100% des réparations ont été effectuées et plus de 96% des reconstructions totales sont déjà terminées. Les 23 maisons restantes, dotées de structures plus complexes et imposantes, sont actuellement en phase finale d’achèvement.

Auparavant, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung avait rendu visite à plusieurs familles de la commune de Tuy Phuoc Dông. À l’approche du Nouvel An lunaire, il avait offert des cadeaux aux sinistrés ainsi qu’aux forces de soutien pour leur dévouement constant dans cette œuvre de reconstruction nationale.

VNA/CVN