Renforcement du trafic ferroviaire pour répondre à la demande du Nouvel An lunaire

Le secteur ferroviaire renforcera le service des trains Thông Nhât (Réunification) et des liaisons régionales afin de répondre à la forte hausse de la demande de voyages, tant pour les particuliers que pour les touristes, pendant le Nouvel An lunaire (Têt) 2026, la plus grande fête traditionnelle du Vietnam.

>> VinSpeed choisit la technologie de pointe de Siemens pour ses projets de trains à grande vitesse

>> Ligne à grande vitesse Nord-Sud : le Vietnam pose les bases de sa souveraineté technologique

>> Le PM appelle à concentrer les forces et les ressources sur les projets ferroviaires

Photo : VNA/CVN

Les festivités se dérouleront du 14 février (27e jour du 12e mois lunaire) au 22 février (6e jour du 1er mois lunaire).

Pour les trains Thông Nhât sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Hanoï, des services supplémentaires sont prévus : le train SE24 au départ de la gare de Saïgon le 4 février et le train SE26 au départ de la gare de Saïgon le 15 février.

Sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Vinh (province de Nghệ An), le train SE13 partira de Vinh les 4, 19 et 27 février, tandis que le train SE14 partira de la gare de Saïgon le 15 février.

Le réseau ferroviaire mettra également en service 11 trains régionaux supplémentaires dans le Sud du Vietnam pendant les vacances du Têt.

VNA/CVN