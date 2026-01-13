Renforcement du trafic ferroviaire pour répondre à la demande du Nouvel An lunaire

>> VinSpeed choisit la technologie de pointe de Siemens pour ses projets de trains à grande vitesse
|De plus en plus Vietnamiens prennent le train pour faire leur voyage.
|Photo : VNA/CVN
Les festivités se dérouleront du 14 février (27e jour du 12e mois lunaire) au 22 février (6e jour du 1er mois lunaire).
Pour les trains Thông Nhât sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Hanoï, des services supplémentaires sont prévus : le train SE24 au départ de la gare de Saïgon le 4 février et le train SE26 au départ de la gare de Saïgon le 15 février.
Sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Vinh (province de Nghệ An), le train SE13 partira de Vinh les 4, 19 et 27 février, tandis que le train SE14 partira de la gare de Saïgon le 15 février.
Le réseau ferroviaire mettra également en service 11 trains régionaux supplémentaires dans le Sud du Vietnam pendant les vacances du Têt.
