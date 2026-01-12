Bien-être social : le revenu moyen des Vietnamiens en hausse de 9,3% en 2025

Selon les résultats préliminaires de l’Enquête sur le niveau de vie de la population en 2025 menée par l’Office national des statistiques (NSO), le revenu mensuel moyen par habitant en 2025 est estimé à 5,9 millions de dôngs, soit une hausse de 9,3% par rapport à 2024.

La structure des revenus évolue vers un modèle plus durable, avec une part croissante des salaires et des revenus assimilés dans le revenu total des ménages, selon Nguyên Thi Huong, directrice de NSO.

Les résultats de l’enquête montrent que les conditions de vie des ménages sont restées globalement stables en 2025, avec 31,3% des ménages déclarant une augmentation de leurs revenus, 65% estimant que leurs revenus sont restés inchangés et seulement 2,8% faisant état d’une baisse.

La hausse du revenu moyen par habitant et la stabilité du niveau de vie s’expliquent notamment par l’amélioration des résultats de production et de commerce des trois secteurs économiques, contribuant à la création d’emplois et à l’augmentation des revenus des travailleurs et des ménages.

Les politiques et programmes de protection sociale mis en œuvre de manière opportune et efficace ont eu un effet positif sur les conditions de vie de la population, malgré les effets persistants des catastrophes naturelles.

Parmi les politiques et programmes marquants figurent notamment le soutien et les allocations aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution et à leurs familles, aux personnes pauvres, aux personnes en situation difficile ainsi qu’aux bénéficiaires de l’aide sociale ; les aides exceptionnelles, l’assistance post-catastrophes naturelles ainsi que les secours d’urgence ont été mises en œuvre en temps opportun, pour un montant total de 92,4 billions de dôngs.

Pour 2026, l’Office national des statistiques recommande de poursuivre la mise en œuvre efficace des politiques de protection sociale, de renforcer la création d’emplois et d’améliorer la capacité de résilience face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, afin d’assurer une amélioration durable des revenus et des conditions de vie de la population.

