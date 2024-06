Des journaux internationaux parlent de la visite du président russe au Vietnam

La visite est évaluée positivement par des médias internationaux, affirmant qu’elle créerait un nouvel élan pour promouvoir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Selon l'agence de presse TASS (Russie), les rencontres et entretiens du président Vladimir Poutine à Hanoï se concentreront sur le développement des relations bilatérales. L'accent sera mis sur les perspectives de développement du partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam dans les domaines de l'économie, du commerce, des sciences, des technologies et de l'humanitaire. Les deux parties échangeront des points de vue sur des questions internationales et régionales.

D’autres sites russes estiment que cette visite renforcera la motivation pour approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie, ce qui sera très significatif dans le contexte où les deux pays visent le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.

Selon The Diplomat (États-Unis), la visite du président russe montre que le Vietnam continue de poursuivre une politique étrangère de multilatéralisation des relations internationales, en essayant d’édifier de bonnes relations avec toutes les grandes puissances.

De son côté, SCMP (Chine) a exprimé son impression de l'attente et de l'affection que le peuple vietnamien porte au dirigeant russe. Selon ce journal, les bonnes relations traditionnelles, ainsi que les bonnes images de la Russie, laissent beaucoup de sympathie dans le cœur des Vietnamiens, surtout lorsque de nombreuses générations de Vietnamiens ont étudié et travaillé en Russie.

La professeure agrégée russe Anna Kireeva, spécialisée dans les études orientales, a affirmé la grande importance de cette visite pour les relations Vietnam -Russie, une opportunité pour les deux parties de renforcer leur partenariat stratégique intégral. La spécialiste a également déclaré que cette visite montrait que pour la Russie, le Vietnam était un partenaire important en Asie du Sud-Est en particulier et dans le monde en général.

Le professeur agrégé et docteur russe Maxim Syunnerberg a également apprécié la visite, affirmant que le Vietnam était un partenaire important de la Russie en Asie du Sud-Est et l'un des partenaires stratégiques de la Russie en Asie.

Selon des économistes, le Vietnam a la capacité d’offrir d’énormes opportunités à la Russie en termes d’investissement bilatéral, de production, d’agriculture, de connectivité logistique, d’exploitation du marché touristique… La Russie, elle, restructure ses relations économiques extérieures. Cela signifie que cette visite a une signification économique pratique.

