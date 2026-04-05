Tension au Moyen-Orient : les derniers développement

Voici les derniers événements en lien avec le 37 e jour de la tension au Moyen-Orient dimanche 5 avril, entrée dans sa sixième semaine depuis l'attaque américano-israélienne contre l'Iran lancée le 28 février:

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Photo : AFP/VNA/CVN

Un réservoir de la compagnie pétrolière de Bahreïn en feu

Une attaque de drone iranien a provoqué dimanche 5 avril l'incendie d'un réservoir appartenant à la compagnie pétrolière publique de Bahreïn, Bapco Energies, qui a ensuite été maîtrisé, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le président libanais appelle à négocier pour éviter un nouveau Gaza

Le président libanais Joseph Aoun a renouvelé dimanche 5 avril son appel à des négociations directes avec Israël, pour empêcher que le sud du pays, où l'armée israélienne progresse et détruit des villages, se transforme en nouveau Gaza, ravagé par la guerre.

"Il est vrai qu'Israël veut peut-être faire au sud du Liban comme Gaza (...) Gaza a été détruite, il y a eu plus de 70.000 morts et ensuite ils ont dû négocier", a dit le chef de l'État, dans un discours retransmis en direct. "Pourquoi ne pas négocier pour arrêter ces tragédies (...) ?", a-t-il dit.

Cinq morts en Iran lors du sauvetage du pilote américain

Des frappes ont tué cinq personnes dans le Sud-Ouest de l'Iran dans la nuit de samedi 4 avril à dimanche 5 avril, selon un média iranien, au cours de l'opération menée par les États-Unis pour retrouver l'aviateur américain porté disparu après le crash de son appareil, que Téhéran dit avoir abattu.

Incendies dans une usine pétrochimique à Abou Dhabi

Les autorités d'Abou Dhabi ont indiqué dimanche 5 avril lutter contre des incendies dans une installation pétrochimique de Borouge, provoqués par une chute de débris après l'interception de tirs iraniens. Aucun blessé n'a été signalé selon le bureau des médias de l'émirat.

Le Hezbollah dit avoir tiré un missile vers un navire israélien

Le Hezbollah a annoncé dimanche 5 avril avoir tiré un missile de croisière en direction d'un navire de guerre israélien croisant au large du Liban, pour la première fois depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un mois.

Deux hommes pendus en Iran pour liens avec Israël

Les autorités iraniennes ont exécuté dimanche 5 avril par pendaison deux hommes reconnus coupables d'avoir agi pour le compte d'Israël et des États-Unis lors de la vague de manifestations antigouvernementales du début de l'année, a annoncé le pouvoir judiciaire.

Dans un communiqué, le mouvement libanais pro-iranien a affirmé que le navire de guerre "se préparait à attaquer le territoire libanais". Israël a annoncé que sa marine avait mené plusieurs frappes sur le Liban à partir de navires de guerre.

Pilote américain "sain et sauf"

Le deuxième pilote américain dont l'avion de combat s'était écrasé en Iran a été secouru et il est "sain et sauf", a annoncé dimanche 5 avril Donald Trump.

"Nous l'avons ! (...) Je suis ravi de vous apprendre qu'il est maintenant SAIN ET SAUF !", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, ajoutant que le militaire avait été blessé et que l'opération de sauvetage avait été "l'une des plus audacieuses de l'histoire des États-Unis".

L'armée iranienne a affirmé avr abattu trois avions américains impliqués dans ce sauvetage.

Les Émirats arabes unis attaqués par des missiles et des drones

Les Émirats arabes unis ont fait état d'une attaque de missiles et drones dimanche 5 avril, au moment où l'Iran affirmait viser l'industrie de l'aluminium dans le pays du Golfe.

Iran : exécution de deux hommes condamnés pour des liens avec Israël

Les autorités iraniennes ont exécuté dimanche 5 avril par pendaison deux hommes reconnus coupables d'avoir agi pour le compte d'Israël et des États-Unis lors de la vague de manifestations antigouvernementales du début de l'année, a annoncé le pouvoir judiciaire.

Photo : AFP/VNA/CVN

Indonésie : les trois Casques bleus tués au Liban ont été inhumés

Les trois Casques bleus indonésiens tués dans le sud du Liban, où Israël affronte le Hezbollah, ont été inhumés dans leurs villes natales dimanche 5 avril: Farizal Rhomadhon, 28 ans, mort le 29 mars et Zulmi Aditya Iskandar, 33 ans, et Muhammad Nur Ichwan, 26 ans, tués le lendemain lorsqu'une explosion a frappé un convoi logistique de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).

Koweït : deux centrales électriques et de dessalement attaquées

Le Koweït a été visé dimanche 5 avril par une nouvelle salve de missiles et de drones, a annoncé l'armée de l'émirat, les autorités faisant également état de gros dégâts après une attaque iranienne samedi soir contre un complexe ministériel dans la capitale.

Dimanche 5 avril, deux centrales électriques et de dessalement d'eau ont été prises pour cible, entraînant "d'importants dégâts matériels et la mise à l'arrêt de deux unités de production d'électricité, sans faire de victimes", a écrit le ministère koweitien de l'Électricité.

Trois morts en Iran à la frontière avec l'Azerbaïdjan

L'agence de presse iranienne Tasnim a annoncé dimanche 5 avril la mort de trois personnes dans des "attaques américano-sionistes" dans la province d'Ardabil, dans l'extrême Nord-Ouest de l'Iran près de la frontière avec l'Azerbaïdjan.

L'Iran accuse de longue date Israël, principal fournisseur d'armes de Bakou, d'utiliser le territoire azerbaïdjanais pour mener des opérations de renseignement et des attaques présumées.

L'ancien chef de l'AIEA appelle à stopper le "fou" Trump

Le prix Nobel de la paix et ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Mohamed el-Baradei a appelé la communauté internationale à stopper le président américain Donald Trump, qu'il a qualifié de "fou" et accusé de vouloir transformer le Moyen-Orient "en boule de feu".

Trump donne 48 heures à l'Iran avant de "déchaîner les enfers", Téhéran rejette son ultimatum

"Vous vous souvenez quand j'ai donné 10 jours à l'Iran pour CONCLURE UN ACCORD ou ROUVRIR LE DETROIT D'ORMUZ. Le temps presse - 48 heures avant de déchaîner les enfers sur eux", a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

L'Iran à rejeté ce nouvel ultimatum, en jugeant ses menaces "stupides".

Cinq morts dans des frappes sur un site pétrochimique iranien

Cinq personnes sont mortes dans des frappes israélo-américaines sur un site pétrochimique de la zone économique spéciale de Mahshahr, dans le sud-ouest de l'Iran, a annoncé samedi un haut responsable iranien.

Israël : plus d'un millier de manifestants contre la tension

Photo : AFP/NA/CVN

Plus d'un millier de personnes ont manifesté à Tel-Aviv contre la tension menée par Israël contre l'Iran et le Hezbollah au Liban, appelant les autorités à y mettre un terme, avant d'être dispersées par la police.

Israël intercepte un missile tiré depuis le Yémen

L'armée israélienne a annoncé samedi soir 4 avril avoir détecté un tir de missile depuis le Yémen en direction d'Israël - le cinquième depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février -, précisant que ses systèmes de défense aérienne étaient en cours d'activation pour l'intercepter.

Par la suite, Israël a de nouveau été visé par des missiles en provenance d'Iran dans la nuit de samedi 4 avril à dimanche 5 avril.

AFP/VNA/CVN