Des étudiants vietnamiens à l’étranger confiants dans l’avènement d’une nouvelle ère de développement

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), de nombreux étudiants vietnamiens en leurs études et leurs recherches en Chine ont exprimé leur confiance et leurs fortes attentes quant aux orientations stratégiques qui seront adoptées lors de cet événement politique majeur, ce qui continue de conduire le pays vers un développement rapide, durable et l’ouverture d’une nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Dans leurs échanges avec les correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), ces étudiants ont souligné que le XIVᵉ Congrès revêt une signification toute particulière, s’inscrivant dans le processus de concrétisation de deux objectifs stratégiques majeurs du pays : le centenaire de la fondation du Parti et celui de la création de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam. Au-delà d’un bilan de la période écoulée, le Congrès est appelé à définir la vision, les orientations et les moteurs du développement national dans un contexte régional et international marqué par de profondes mutations.

Les étudiants ont exprimé leur conviction que, forts des acquis importants obtenus ces dernières années, le Parti saura continuer à définir des lignes directrices et des politiques justes, adaptées aux réalités du pays, mobilisant la force conjuguée de l’ensemble du système politique et de la société tout entière, afin de jeter des bases solides pour un développement rapide et durable.

Outre les questions économiques, politiques, sociales et diplomatiques, de nombreux avis ont mis en avant le rôle croissant de la culture dans la stratégie de développement national. Selon eux, la culture constitue non seulement le fondement spirituel de la société, mais aussi une ressource endogène essentielle, contribuant à la diffusion de l’image nationale, au renforcement du grand bloc d’union nationale et à l’éveil du patriotisme ainsi que de l’aspiration à contribuer à l’édification du pays, tant au sein de la population nationale qu’auprès de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Les domaines de la science, de l’éducation et de la formation sont également considérés comme des priorités devant continuer à bénéficier d’investissements accrus, car ils constituent le socle du développement à long terme et de l’amélioration de la qualité des ressources humaines. Dans le contexte de la révolution scientifique et technologique et de la transformation numérique, le développement du savoir, de l’innovation et d’une main-d’œuvre hautement qualifiée est perçu comme une condition déterminante pour renforcer la compétitivité nationale.

Parallèlement, le tourisme, la culture et le sport sont jugés dignes d’une attention accrue afin d’améliorer la vie spirituelle et la santé de la population, tout en contribuant à la promotion de l’image du Vietnam et de son peuple sur la scène internationale.

Une attention particulière est également portée à la jeunesse. De nombreux étudiants ont exprimé l’espoir que le XIVe Congrès accorde une place plus importante aux politiques en faveur des jeunes, en créant des conditions favorables à leur formation, à leur épanouissement et à la valorisation de leurs capacités, afin qu’ils puissent apporter une contribution active et responsable au développement futur du pays.

Les opinions et attentes exprimées par les étudiants vietnamiens en Chine témoignent de la confiance solide de la jeune génération dans le rôle dirigeant du Parti. Elles traduisent également le sens des responsabilités et l’aspiration à s’engager au service de la Patrie des jeunes intellectuels vietnamiens à l’étranger, toujours tournés vers le pays et déterminés à accompagner le Vietnam sur la voie d’un nouveau cycle de développement.

VNA/CVN