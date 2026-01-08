À l’approche du Têt, le Vietnam anticipe un afflux de remises de la diaspora

Alors que le Vietnam figure parmi les dix premiers pays au monde en termes de réception de fonds de la diaspora, l’économie nationale s’apprête à accueillir un afflux massif de devises étrangères à l’approche du Nouvel An lunaire. Avec plus de 16 milliards de dollars reçus chaque année, ces flux s’affirment comme un levier stratégique de la stabilité macroéconomique et de la croissance durable du pays.

Dans un environnement économique mondial marqué par une forte volatilité, les devises étrangères jouent un rôle important, constituant une "ressource d’or", contribuant à stabiliser l’économie vietnamienne et soutenant la croissance durable.

Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la communauté des 6 millions de Vietnamiens résidant dans plus de 130 pays joue un rôle de pont économique vital.

En 2025, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a fait état d'un record historique dépassant les 16 milliards de dollars. Hô Chi Minh-Ville demeure la principale porte d’entrée de ces flux, concentrant environ 60% du total national, avec près de 10,5 milliards de dollars.

Conscientes de l’importance stratégique de ces flux, les banques commerciales vietnamiennes intensifient la concurrence, en particulier à l’approche du Nouvel An lunaire. Au-delà des programmes promotionnels classiques, elles misent désormais sur la numérisation complète des services et sur des partenariats avec de grands opérateurs internationaux de transfert de fonds.

La banque commerciale par actions d’Asie du Sud-Est (SeABank) a ainsi conclu un partenariat avec MoneyGram pour proposer un service de réception de fonds en ligne disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via l’application SeAMobile. Les fonds sont crédités directement sur le compte du bénéficiaire, sans passage au guichet, supprimant les contraintes de temps et de distance.

De son côté, la Banque de l’agriculture et du développement rural du Vietnam (Agribank), principal agent de Western Union dans le pays, a lancé le programme "Saison des transferts de fonds 2026". Du 15 décembre 2025 au 28 février 2026, des tirages au sort et des jeux promotionnels sont organisés dans les agences et sur les réseaux sociaux. Grâce à son réseau étendu et à l’expertise centenaire de Western Union, Agribank garantit un canal de réception sûr et fiable, y compris dans les zones rurales et reculées.

Des autres établissements, tels que HDBank, ont également renforcé leur offre en nouant des partenariats avec des acteurs internationaux comme TerraPay. La tendance générale vise à optimiser les taux de change appliqués aux transferts, à réduire, voire supprimer, les frais et à raccourcir les délais de traitement afin de concurrencer efficacement les circuits informels.

Selon le professeur et docteur Dinh Trong Thinh, expert des finances et de la banque, ces flux permettent de réduire la dépendance du pays aux emprunts extérieurs et aussi contribuer à améliorer la vie des millions de familles vietnamiennes.

L’experte Trinh Thi Thu Hang (Université nationale de Hanoï) recommande notamment d’encourager la diaspora à orienter ces fonds vers l’entrepreneuriat et les start-up, l’éducation, la santé, les hautes technologies, la finance verte et les projets communautaires.

VNA/CVN