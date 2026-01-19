Le XIVe Congrès national du Parti : un tournant historique dans la vague de réformes

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) constitue un tournant historique dans le processus de développement du Vietnam, lançant une vague de réformes pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement.

Lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le chercheur cambodgien Uch Leang de l’Académie royale du Cambodge (ARC) a analysé l'importance de cet événement politique majeur pour l'avenir de la nation vietnamienne.

Selon l'expert cambodgien, le projet de rapport politique du XIVe Congrès national du PCV a été préparé de manière minutieuse et de qualité, reflétant de manière complète les enjeux nationaux. Le thème central du Congrès met en avant la détermination de l'ensemble du Parti, de l'armée et du peuple vietnamien à s'unir pour atteindre les objectifs de développement à l'horizon 2030, tout en progressant avec confiance vers une nation prospère, civilisée et heureuse.

Uch Leang a précisé que le XIVe Congrès ne se limite pas à un simple bilan des activités passées. Il s’agit d’un véritable appel à la mobilisation nationale, incitant chaque citoyen à redoubler d’efforts pour concrétiser les ambitions de développement fixées.

L'expert a rappelé que ce Congrès s'inscrit dans une chronologie symbolique, ouvrant une nouvelle ère pour le pays. Dans ce contexte, il a évoqué la détermination du Vietnam à atteindre deux objectifs historiques : le centenaire de la fondation du Parti en 2030 et celui de la nation en 2045 avec l’ambition de devenir un pays développé à revenu élevé.

D'un point de vue académique, Uch Leang a observé que ce Congrès marque également les 40 ans du processus de Renouveau (Doi moi). Il a souligné la transformation spectaculaire du Vietnam, passant d'une économie agricole fragile à une puissance économique régionale. En 2025, le Produit Intérieur Brut (PIB) du Vietnam a dépassé les 500 milliards de dollars. Le pays est devenu la 4e économie de l'ASEAN et se classe au 32e rang mondial. Le commerce extérieur a franchi la barre des 900 milliards de dollars en 2025, plaçant le Vietnam parmi les nations les plus dynamiques au monde.

En conclusion, l’expert cambodgien a affirmé que le XIVe Congrès témoigne de la responsabilité et de la clairvoyance du PCV. Cet événement renforcera, selon lui, l'aspiration du peuple vietnamien à bâtir une nation forte, capable de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales.

