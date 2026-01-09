Berlin : la station "Dông Xuân" devient un symbole de l'intégration vietnamienne

Dans un geste symbolique fort, les autorités de Berlin et de l’arrondissement de Lichtenberg ont officiellement rebaptisé la station de tramway située devant le célèbre Centre commercial du nom de l’établissement : Dông Xuân.

Le changement de dénomination constitue une source d’immense fierté pour la direction du centre, les commerçants et l’ensemble de la communauté d'origine vietnamienne de la capitale allemande. Cette décision est l'aboutissement d'un plaidoyer de longue haleine mené par l'ambassade du Vietnam en Allemagne, soutenu par une mobilisation active des résidents locaux auprès de l'administration de Lichtenberg.

Depuis le 8 janvier, l'appellation "Dông Xuân" est officiellement intégrée aux systèmes de signalétique, aux plans de réseau et aux outils de recherche d'itinéraires de la régie des transports berlinois. La station porte désormais le nom de ce vaste complexe commercial, propriété de Nguyên Van Hiên, l'un des entrepreneurs d'origine vietnamienne les plus influents d'Allemagne.

Cette initiative revêt un caractère exceptionnel. En effet, la réglementation des transports publics de Berlin privilégie généralement des dénominations non commerciales pour les arrêts. En dépit des coûts techniques et logistiques importants liés à la mise à jour globale de la cartographie, les autorités ont choisi de faire une exception majeure. Ce geste témoigne d'une reconnaissance officielle de la portée culturelle et sociale du centre Dông Xuân, qui dépasse largement sa simple fonction commerciale.

Enfin, cette consécration illustre la réussite exemplaire du modèle d'intégration de la diaspora vietnamienne en Allemagne. Elle souligne ses contributions significatives au dynamisme économique et à la cohésion sociale de Berlin.

