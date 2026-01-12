XIVᵉ Congrès du Parti

Une voix de la diaspora vietnamienne met en avant le rôle de la culture

Hoàng Thu Trang, fondatrice et directrice générale d’Art Space, basée en France, a estimé que le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) devra continuer d’affirmer avec force le rôle de la culture, en la considérant comme l’un des piliers essentiels de la stratégie de développement durable du pays dans la nouvelle phase.

>> Le Vietnam dévoile sa nouvelle stratégie pour les industries culturelles à l’horizon 2030

>> Culture : de nouvelles normes établies

>> Plaidoyer pour la culture, pilier du développement durable du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Forte de son expérience de longue date dans les domaines culturel et artistique et de son engagement auprès de la communauté vietnamienne en France, Hoàng Thu Trang estime que les industries culturelles doivent être placées au cœur des priorités, non plus seulement comme un secteur auxiliaire, mais comme une véritable branche socio-économique capable de générer des valeurs à long terme.

Dans cette optique, elle a exprimé l’espoir que le XIVᵉ Congrès national du Parti fixera des orientations claires et durables pour l’investissement dans des domaines tels que le cinéma, les arts de la scène, le design, le contenu numérique, les festivals et l’art public, en lien avec les médias modernes. Elle a également appelé à encourager les modèles culturels non commerciaux, les projets communautaires et les initiatives de la jeunesse, considérés comme de véritables « pépinières » de valeurs créatives et de ressources humaines pour l’avenir des industries culturelles.

Dans un contexte d’intégration internationale approfondie, elle a souligné que le défi majeur n’est pas de présenter massivement la culture vietnamienne, mais de faire en sorte qu’elle puisse "vivre avec" la communauté internationale. Selon elle, les orientations du XIVᵉ Congrès national du Parti devraient encourager vigoureusement les modèles culturels interactifs, dans lesquels le public devient participant, voire partie intégrante de l’œuvre ou du projet culturel, tout en promouvant les échanges culturels permettant aux communautés locales de raconter l’histoire du Vietnam à travers leur propre langage et leurs propres expériences.

Cette approche permet à la culture vietnamienne de dépasser les frontières géographiques et de se diffuser de manière naturelle et durable.

Évoquant le rôle des Vietnamiens de l’étranger, Hoàng Thu Trang a souligné que la jeune génération d’outre-mer constitue une ressource importante pour l’avenir des industries culturelles du pays, capable de relier les valeurs culturelles vietnamiennes aux pratiques et aux méthodes contemporaines internationales.

Elle a exprimé le souhait que le Parti et l’État mettent en place des mécanismes de connexion et d’investissement à long terme afin de permettre à cette jeunesse de participer plus activement à la création et au développement des industries culturelles vietnamiennes.

Fondée comme une plateforme culturelle et artistique indépendante, Art Space fonctionne selon un modèle d’espace créatif ancré dans la communauté, visant à promouvoir les pratiques culturelles contemporaines et le dialogue interculturel.

Art Space a mis en œuvre de nombreuses initiatives culturelles interdisciplinaires, reliant artistes, acteurs culturels et jeunes générations, tout en élargissant sa coopération internationale, notamment en France et en Europe.

VNA/CVN