Le Musée d'histoire militaire du Vietnam attire les jeunes en quête de fierté nationale

Photo : Tuôitre/CVN

Le premier week-end de novembre, pour le deuxième jour d'ouverture du Musée d'histoire militaire du Vietnam au public, l'affluence est importante dès le matin.

Partis à l'aube et après avoir parcouru des centaines de kilomètres pour rejoindre la capitale, de nombreux jeunes venus de provinces et de villes comme Hai Phong, Quang Ninh, Thanh Hoa, et de Hanoï même, se pressent au km 6 de l'avenue Thang Long, attendant l'ouverture du musée vers 7h.

Anticipant la foule, Lê Minh Hào, 23 ans, raconte qu'avec son groupe d'amis, ils ont pris le bus à 4h30 depuis Ha Long (Quang Ninh) dans l'espoir de figurer parmi les premiers visiteurs. "J'ai vu sur les réseaux sociaux hier après-midi qu'il y avait beaucoup de monde. Ce matin, nous avons décidé de partir très tôt pour avoir le temps de visiter toutes les zones ouvertes", explique Hào.

De son côté, Bao Quyên (22 ans, de Hô Chi Minh-Ville) se dit chanceuse que le musée ouvre ses portes pendant son séjour à Hanoi. Sous le soleil doré des premiers jours d'hiver à Hanoi, la jeune femme est "impressionnée" par l'immensité de l'espace du musée, sublimé par le ciel bleu de la capitale. "Dans mon esprit, Hanoï se composait de vieux quartiers calmes. Mais sur le trajet depuis l'hôtel (arrondissement de Hoàn Kiêm) jusqu'ici, j'ai été surprise par les infrastructures modernes de la capitale, avec de nombreux bâtiments et larges routes récemment construits", partage Quyên.

À midi, la file d'attente au Musée d'histoire militaire du Vietnam s'étend sur plusieurs centaines mètres. Le personnel s’efforce de gérer les flux et de guider les visiteurs vers les parkings, tout en rappelant régulièrement aux visiteurs de ne pas toucher ou monter sur les objets exposés.

"Je suis fier de notre histoire nationale"

Photo : Tuôitre/CVN

Le Musée d'histoire militaire du Vietnam est l'un des six musées nationaux et le premier du réseau des musées militaires. Le complexe s’étend sur 38,6 ha et abrite plus de 150.000 objets historiques, dont quatre trésors nationaux : deux avions MIG-21 numérotés 4324 et 5121, un char T54B numéro 843, et la carte de la "Détermination au combat de la campagne historique Hô Chi Minh".

À l'intérieur, les expositions sont organisées en zones correspondant à chaque période historique de la nation.

Nguyên Hông Dinh (19 ans, de Thanh Hoa) observe avec attention les objets exposés à l'extérieur. Pour lui, chaque fragment de l'avion B52 abattu représente le sang et les os des ancêtres tombés au combat.

Pour Duong Trang (26 ans, de Hai Duong), pouvoir observer ces objets historiques est une chance unique. Le matin du 2 novembre, Trang et quatre amis ont parcouru des dizaines de kilomètres depuis leur ville natale jusqu'à Hanoï. Ils ont ensuite patienté près de 30 minutes pour garer leur véhicule en raison de l'affluence. Cependant, la jeune femme considère cet obstacle mineur comparé à l’opportunité de contempler des objets d’une grande valeur historique. "Je reviendrai certainement quand le musée sera entièrement terminé", partage Trang.

Le Musée d'histoire militaire du Vietnam restera ouvert jusqu’au 2 novembre, avant une fermeture temporaire de trois jours, du 3 au 5 novembre, pour des activités liées au 80e anniversaire de la création de l'Armée populaire du Vietnam.

Hông Quang/CVN