Le Sommet des dirigeants des médias asiatiques 2024 s’achève à Singapour

Le Sommet des dirigeants des médias asiatiques 2024 s’est déroulé les 6 et 7 novembre à Singapour, réunissant les dirigeants d’entreprise et éditoriaux de la région et du monde entier pour discuter au niveau stratégique des problèmes urgents auxquels le secteur des médias d’information est confronté aujourd’hui et de la direction que prend le secteur.