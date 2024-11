Besoin urgent d’une ligne de métro reliant la capitale à l’aéroport

Les habitants de Hanoï expriment de plus en plus leur désir de voir la création d’une ligne de métro reliant directement l’aéroport international de Nôi Bài au centre-ville, afin de réduire les coûts et le temps de trajet pour les résidents comme pour les touristes.

>> Hanoï met en service la ligne de métro de Nhôn à Câu Giây

>> La ligne de métro Nhôn - gare de Hanoï accueille ses premiers passagers

>> Hanoï prend le virage des transports collectifs de demain

Actuellement, l’aéroport accueille environ 30 millions de passagers chaque année, et ce chiffre devrait atteindre 100 millions d’ici 2030.

Les principaux moyens de transport reliant l’aéroport à la capitale et à la zone métropolitaine avoisinante restent les voitures, les taxis et les autocars, tandis que seules deux lignes de bus sont disponibles. Lors des périodes de fêtes ou de forte affluence, la congestion des routes menant à l’aéroport devient inévitable, causant d’importants désagréments tant pour les habitants que pour les visiteurs internationaux.

Photo : Dinh Luyen/CVN

Du Thi Ha, résidente de la ville de Thu Duc à Hô Chi Minh-Ville, explique qu’elle rentre à Hanoï deux fois par an. "Ce voyage est toujours un vrai parcours du combattant", confie-t-elle. Si elle prend le bus depuis l’aéroport, elle doit changer deux fois, et le trajet dure presque quatre heures. "Un taxi coûte près d’un million de dôngs (39 dollars) pour un aller simple", précise-t-elle.

De même, Duong Huu Dat, habitant du quartier de Vinh Hung à Hanoï, qui voyage à l’étranger plusieurs fois par an, souligne les difficultés rencontrées pour se rendre à l’aéroport. "Il me faut trois changements de bus et près de trois heures de trajet. Un taxi me coûte entre 300.000 et 500 000 dôngs (11 à 20 dollars) par trajet, soit plusieurs dizaines de millions de dôngs chaque année pour mes déplacements", déclare-t-il.

L’experte en gestion économique Hoàng Thi Thu Phuong, interviewée par le journal en ligne Kinh tê & Dô thi (Économie et affaires urbaines), a souligné l’importance capitale d’une ligne de métro reliant directement l’aéroport au centre-ville. Elle a précisé que ce projet ne serait pas seulement bénéfique pour les habitants, mais qu’il revêtirait également une grande importance pour l’industrie touristique de la capitale.

"Actuellement, les touristes doivent supporter des frais élevés pour se rendre de l’aéroport à leur hôtel. Ceux qui voyagent seuls se trouvent souvent confrontés à des difficultés supplémentaires pour trouver un moyen de transport adapté. Une ligne de métro directe réduirait considérablement les coûts de transport, tout en garantissant la sécurité et le confort des visiteurs. Cela rendrait le tourisme à Hanoï plus attrayant et améliorerait l’image de la ville à l’international", a-t-elle expliqué.

En plus d’améliorer le confort des passagers, le métro est considéré comme une solution essentielle pour désengorger les routes menant à l’aéroport.

Un représentant de la police de la circulation a précisé que pendant les heures de pointe ou les périodes festives, le volume de véhicules entrant et sortant de l’aéroport par les routes 3 et 2, ainsi que par le pont Nhât Tân, est extrêmement élevé, principalement composé de voitures et de taxis. "Si une ligne de métro rapide et pratique existait, de nombreux passagers l’emprunteraient certainement, ce qui contribuerait à désengorger les axes principaux", a-t-il ajouté.

Le Conseil de gestion des chemins de fer métropolitains de Hanoï a annoncé que, dans le cadre du plan d’urbanisme, la ville prévoit de développer la ligne de métro N°2 reliant la capitale à l’aéroport international de Nôi Bài.

Cette ligne devrait relier la zone urbaine de Nam Thang Long à l’aéroport, en passant par des rues clés comme Trân Hung Dao, Thuong Dinh, Buoi, et la Ring Road 2.5. Elle fait partie des premières lignes de métro envisagées pour la ville, mais a rencontré de nombreux obstacles au fil des ans et n’a pas encore été réalisée.

Le projet de cette ligne est prévu pour démarrer entre 2024 et 2025, avec une fin des travaux prévue en 2034. Le tronçon reliant Nam Thang Long à l’aéroport devrait être opérationnel d’ici 2030. Actuellement, la ville met tout en œuvre pour concrétiser la section 2.1 de la ligne de métro N°2, bien que le projet attende toujours l’approbation d’un ajustement d’investissements.

La construction de cette section, financée par une aide publique au développement du Japon, représente une priorité nationale pour la ville de Hanoï. Le projet a déjà été approuvé par le Comité populaire de la capitale en 2008, et une étude de faisabilité a été réalisée.

La ligne s’étendra sur 11,5 km, avec un tronçon souterrain de 8,9 km et un tronçon surélevé de 2,6 km. Elle comportera 10 stations, dont trois surélevées et sept souterraines, et reliera des zones importantes de la ville jusqu’à l’aéroport.

Le directeur adjoint du département de planification et d'investissement de Hanoï, Trung Hiêu, a affirmé que "la ligne de métro N°2 est un investissement urgent qui a des répercussions significatives sur les transports, l’environnement et l’urbanisme de la capitale. Elle sera également essentielle pour le développement touristique de la ville".

Il a également précisé que cette ligne sera reliée à la future extension du réseau de métro de la ville, qui comprendra 15 lignes. "L’investissement et la construction de cette ligne sont considérés comme une priorité urgente", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la ville prévoit également une autre ligne de métro, la N°6, reliant le quartier de Ngoc Hôi à l’aéroport international de Nôi Bài. Ce projet de 43 km devrait être achevé d’ici 2035, et permettra une meilleure connectivité entre l’aéroport et les autres zones de la ville.

Avec ces deux lignes de métro, l’aéroport international de Nôi Bài sera parfaitement intégré au réseau de transport urbain de la capitale.

L’expert en transport Vu Hoàng Chung a souligné que la planification de ces lignes était déjà bien avancée et que des réformes législatives récentes avaient créé un cadre juridique favorable à la réalisation de ces projets.

"Il est essentiel que Hanoï concrétise rapidement ce projet afin de répondre aux aspirations de millions d’habitants. La ligne de métro N°2 vers l’aéroport deviendra une réalité", a-t-il conclu.

VNA/CVN