Vietnam et Japon échangent des expériences dans le domaine des sciences administratives

Lors de cette réunion, les deux parties ont examiné les possibilités de renforcer leur coopération en matière de recherche et ont échangé leurs expériences dans le domaine des sciences administratives, notamment concernant la mise en place des programmes de formation en gestion administrative.

Photo : VNA/CVN

Le docteur Trân Anh Tuân, également ancien vice-ministre de l'Intérieur, a hautement apprécié les contributions significatives du GRIPS à la formation de centaines de cadres stratégiques vietnamiens au cours de ces dernières années.

Il a également fait part de la volonté de la VASA d'intensifier sa coopération avec le GRIPS à partir de 2025, en vue de développer des programmes de formation en compétences administratives destinés aux secteurs public et privé. Cette initiative vise à contribuer au développement des ressources humaines qualifiées au Vietnam.

En réponse à cette proposition, le président du GRIPS, Hiroko Ota, a affirmé la volonté de son institution de coopérer avec la VASA pour la mise en œuvre des programmes de formation suggérés par la partie vietnamienne.

À cette occasion, le vice-président du GRIPS, Tanaka Hirofumi, a présenté un exposé scientifique sur la décentralisation et les relations entre le gouvernement central et les collectivités locales au Japon. Il a partagé des expériences concrètes de décentralisation dans son pays, notamment les stratégies visant à réduire l'intervention de l'administration centrale dans les affaires locales et à renforcer l'autonomie des autorités locales.

VNA/CVN