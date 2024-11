Adieu à la journaliste française Madeleine Riffaud, amie proche du peuple vietnamien

Madeleine Riffaud fut reporter à la revue La Vie Ouvrière puis au quotidien L'Humanité du Parti communiste français. Elle fut l'une des premières correspondantes de guerre étrangères invitées à assister à la guerre d'agression américaine au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ses articles, photos et documentaires publiés en France racontèrent la vie et les courageux combats du peuple vietnamien entre 1965 et 1973. En particulier, ses deux livres intitulés "Dans les maquis Viêtcông" (Éditions Julliard, 1965) et "Au Nord du Vietnam, écrit sous les bombes" (Éditions Julliard, 1967), firent grand bruit.

Le premier livre fut récompensé par l'Organisation internationale des journalistes (OIJ) en 1966. Elle eût également l'honneur de rencontrer le Président Hô Chi Minh et de s'entretenir avec lui à deux reprises au cours de cette période.

Après la guerre, elle participa à de nombreuses activités d'amitié France - Vietnam, de soutien aux victimes vietnamiennes de l'agent orange et d’aide aux personnes en difficulté dans les régions reculées du Vietnam…

Pour exprimer leur gratitude et reconnaître les grandes contributions de Madeleine Riffaud aux processus de libération nationale et de développement national, l'État et le gouvernement du Vietnam lui décernèrent l’Ordre de la Résistance de première classe en 1984 et l’Ordre de l'Amitié en 2004.

VNA/CVN